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69-річний Ден Раян зі США встановив рекорд, здавши понад 113 літрів цільної крові. Це приблизно дорівнює об’єму 344 банок «Кока-Коли».

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Завдяки своїй багаторічній донорській діяльності чоловік офіційно став рекордсменом за найбільшою кількістю зданої цільної крові серед чоловіків. Рекорд було зафіксовано 24 червня 2025 року в місті Мальта, штат Нью-Йорк.

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Для порівняння, в організмі дорослої людини в середньому міститься від 4,5 до 5,6 літра крові.

Вперше Ден став донором ще 1980 року. На цей крок його надихнув покійний брат, який давно регулярно здавав кров.

В інтерв’ю представникам Книги рекордів Гіннеса Ден розповів:

«Мій брат, який був постійним донором, і я працювали в одній будівлі, і коли там проводили акцію зі збору крові, він попросив мене спробувати та пояснив, як це допомагає іншим і що колись я сам можу опинитися серед тих, хто потребує допомоги. Йому знадобилося декілька тижнів, але зрештою я погодився і сказав «так».

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Ден Раян у молодості / © Guinness World Records

До цього моменту чоловік навіть не замислювався про донорство, оскільки з дитинства боявся голок.

«Додам, що крім пояснень він ще й назвав мене «боягузом» та кинув мені виклик», — пожартував він. «Мабуть, якщо це допомагає — чому б і ні?».

Пригадуючи свою першу донацію, Ден зізнався:

«Співробітники Червоного Хреста були чудовими, вони роблять усе можливе, щоб розвіяти будь-які побоювання. Я пам’ятаю, як у мене забилося серце, коли вони збиралися ввести голку в руку. Але, як і в багатьох інших випадках, страх перед невідомим виявився набагато гіршим, ніж сама донація».

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Після цього Ден почав регулярно здавати кров і не припиняв цього протягом десятиліть. За останні 46 років йому лише один раз довелося зробити трирічну перерву — через курс лікування препаратами від малярії.

Американський Червоний Хрест, який є найбільшим банком крові у світі, відзначає своїх постійних донорів спеціальними значками, вручаючи їх за досягнення нових рубежів.

Станом на травень 2026 року Ден уже отримав 32 такі нагороди.

«Тривалий час я просто зберігав їх у шухляді», — пояснив він. «Однак близько 15 років тому я почав займатися столярством як хобі, тож зробив для них рамку. Не знаю, як довго я ще зможу здавати кров, але оскільки планую робити це, доки зможу, я зробив рамку достатньо великою, щоб у ній помістилося 40 значків».

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Рамка з нагородами донора / © Guinness World Records

Якщо чоловік і надалі регулярно здаватиме кров, то незадовго до свого 80-річчя він зможе досягти позначки у 151 літр.

Говорячи про те, що мотивує його продовжувати донорство, Ден зазначив:

«Мені хочеться вірити, що мої пожертви допомагають іншим, хто цього потребує. Я знав декількох людей, які перенесли операції, зокрема мого батька, якому зробили операцію на відкритому серці. Я також вважаю, що мої пожертви та ця нагорода належать не лише мені, а й моєму братові, адже без нього нічого з цього не сталося б», — додав він.

Отримання титулу рекордсмена Книги рекордів Гіннеса Ден назвав «неймовірним».

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«Я навіть не знав, що існує рекорд за кількістю донацій цільної крові, поки випадково не натрапив на цю інформацію, шукаючи щось інше».

Ден Раян / © Guinness World Records

Після того як чоловік зрозумів, що вже перевершив чинний на той момент рекорд, він вирішив подати офіційну заявку.

Попереднє досягнення — 241 донація — належало індійцю Парітошу Багаї, який встановив його 20 лютого 2024 року.

«Дізнавшись, що я встановив цей рекорд, я з гордістю можу сказати, що моя 20-річна онука тепер хоче стати донором», — розповів Ден. «Хто знає? Можливо, колись саме вона встановить рекорд серед жінок-донорів».

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Нагадаємо, незвичайний кіт із 28 пальцями на лапах потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

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