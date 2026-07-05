Бразилія — Норвегія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Бразилії з футболу / © Associated Press

Реклама

У неділю, 5 липня, збірні Бразилії та Норвегії позмагаються в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Гра розпочнеться о 23:00 за київським часом.

На поточному Мундіалі збірна Бразилії посіла перше місце у групі C, зігравши внічию з Марокко (1:1), а також розгромивши Гаїті (3:0) та Шотландію (3:0). В 1/16 фіналу команда Карло Анчелотті здобула вольову перемогу над ​​Японією (2:1).

Реклама

Норвежці фінішували другими у квартеті I, розбивши Ірак (4:1), здолавши Сенегал (3:2) та зазнавши розгромної поразки від Франції (1:4). В 1/16 фіналу Ерлінг Голанд і Ко обіграли Кот-д'Івуар (2:1).

Переможець пари Бразилія — Норвегія в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Мексика — Англія.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Бразилія — Норвегія.

Новини партнерів