Кто виноват в обострении конфликта между Варшавой и Киевом: мнение поляков удивило (инфографика)

Конфликт между Украиной и Польшей / © ТСН

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Почти половина поляков — 46,6% — считает Украину ответственной за обострение дипломатического конфликта и ухудшение отношений между странами.

Об этом свидетельствует свежий опрос SW Research для RP.pl.

Респондентов спросили, кто, по их мнению, виноват в экскалации конфликта между двумя странами.

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Результаты опроса

Результаты были следующие:

12,7% респондентов обвиняют Польшу,

46,6% — Украину,

25,4%, то есть каждый четвертый, считают, что ответственны две страны,

11,4% участников опроса не имеют мнения по этому вопросу,

4% респондентов не слышали о конфликте.

Интересно, что в разрезе пола большинство мужчин (54%) ответили, что Украина ответственна за конфликт. И только у 39% женщин есть такое мнение.

«Это мнение также разделяют более половины респондентов с доходом от 5001 до 7000 злотых нетто (51%), а также почти шесть из десяти респондентов из городов с населением от 200 тысяч до 499 тысяч человек», — прокомментировал вице-президент правления SW Research Пьотр.

Конфликт между Украиной и Польшей — последние новости

Не успел утихнуть конфликт на фоне УПА и ордена Белого Орла, как Киев и Варшава перессорились из-за МиГ-29. По данным польских СМИ, переговоры между двумя странами по передаче польских истребителей зашли в тупик, а публичные заявления польских чиновников свидетельствуют о сокрытии реального технического состояния самолетов и разногласий в договоренностях.

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Информация об отмене соглашения и дальнейшей утилизации истребителей, которые Польша обещала передать Украине, вызвало бурное обсуждение среди украинцев в соцсетях.

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