В Польше на украинца напали из-за его акцента: от ударов он защищался велосипедом

Задержание нападавшего на украинца в Польше

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В польском городе Румя Поморского воеводства 31-летний местный житель напал на гражданина Украины с острым предметом после того, как услышал его иностранный акцент. Украинец сумел защититься, прикрывшись велосипедом, и не получил ранений.

Об инциденте сообщила Окружная полиция в Вейгерово.

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По данным правоохранительных органов, нападение произошло в ночь на вторник, 28 июля, после полуночи. Полиция получила сообщение о мужчине, который убегал от нападавшего, вооруженного острым предметом, после чего на место немедленно прибыл патруль.

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Как установили следователи, перед инцидентом между мужчинами состоялся разговор. Когда нападавший услышал иностранный акцент собеседника, он начал вести себя агрессивно, стал угрожать ему и пытался нанести удары острым предметом.

«Гражданин Украины, защищаясь от ударов, прикрылся своим велосипедом», — сообщили в полиции, уточнив, что в результате нападения были повреждены две шины велосипеда, однако сам пострадавший телесных повреждений не получил.

Правоохранители провели оперативные мероприятия, собрали доказательства, проанализировали записи камер видеонаблюдения и уже в тот же день задержали 31-летнего подозреваемого.

Задержанный полицией нападавший на украинца

В районной прокуратуре в Вейгерово мужчине предъявили обвинение в применении насилия и угроз в отношении лица по признаку его национальной принадлежности.

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Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, и подозреваемого арестовали на три месяца.

В полиции отметили, что за инкриминируемое преступление польское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше правоохранительные органы задержали 40-летнего мужчину из-за его публикаций в социальных сетях. По версии следствия, он публично призывал к убийству и оскорблял президента Украины Владимира Зеленского.

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