ЄС продовжив захист для українців до 2028 року, але з новою умовою: що вимагатимуть

Українські біженці в ЄС / © ТСН

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Країни Європейського Союзу домовилися продовжити дію механізму тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року. Водночас надалі цей статус надаватиметься лише тим українцям, які виконали свої військові обов’язки перед державою.

Про це повідомили на сайті Ради Європейського Союзу.

«Ми залишаємося непохитними у підтримці України в боротьбі проти незаконної агресивної війни Росії. Сьогодні ми ухвалили рішення продовжити ще на один рік, до березня 2028 року, статус захисту, наданий людям, які рятуються від війни», — заявив міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії Джим О’Каллахан.

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За його словами, ЄС прагне не лише захищати переміщених українців, а й враховувати потреби України в обороні.

«Ми також хочемо забезпечити Україні можливість захищати себе. Саме тому наша програма тимчасового захисту враховує законні потреби України», — зазначив О’Каллахан.

У заяві ЄС наголошується, що з огляду на зміну оборонних потреб України тимчасовий захист надалі надаватимуть лише тим, хто виконав свої військові обов’язки на території України.

Водночас це обмеження стосуватиметься лише нових заявників. Воно не поширюватиметься на українців, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу.

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Для підтвердження виконання військових обов’язків заявники мають надати відповідні документи. Зокрема, це може бути паспорт із відміткою українських органів про законний виїзд з України або документ у паперовій чи електронній формі, який підтверджує звільнення від військових обов’язків чи їх виконання.

До цього тимчасовий захист для українців був продовжений до 4 березня 2027 року. Від березня 2022 року такий статус у Європейському Союзі отримали понад 4 мільйони переміщених осіб з України.

Нагадаємо, у Польщі діють нові правила проживання для українців. Відтепер більшість переселенців повинна самостійно оплачувати оренду житла або переїжджати до приватного сектору. Такі нововведення можуть вдарити по літніх людях, особах з інвалідністю та інших вразливих категоріях.

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