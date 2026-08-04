Загроза для НАТО: Росія готує військові бази біля Фінляндії / © Associated Press

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Супутникові знімки показують, що Росія посилює свій військовий потенціал на кордоні з Фінляндією. Експерти з безпеки розглядають це як підготовку до періоду після війни в Україні.

Про це пише німецьке видання Welt.

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На думку видання, Путін може готуватися до трьох сценаріїв. Аналітики зауважують, що війська РФ все ще значною мірою залучені до агресивної війни проти України. Однак Кремль вже готується до збільшення своїх можливостей вздовж північно-східного кордону НАТО після закінчення війни. До такого висновку дійшло розслідування кількох скандинавських та балтійських ЗМІ, які разом з експертами проаналізували супутникові знімки російської діяльності в регіоні.

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На знімках видно кілька місць, де будується або розширюється військова інфраструктура. Одним із найбільших проектів є розширення військової бази в Печензі, на крайній півночі, на кордоні з Фінляндією та Норвегією. Москва має намір розширити дислоковану там бригаду до дивізії, як оголосило Міністерство оборони Росії, збільшивши її чисельність приблизно з 4000 до 10 000 солдатів. Як показують супутникові знімки, для цієї мети було вирубано один квадратний кілометр лісу. Наразі будується понад п’ятдесят будівель.

Поблизу міста Кандалакша, приблизно на тій самій широті, що й фінське місто Рованіємі, Москва будує нову військову базу, на якій, згідно з повідомленням, розмістяться артилерійська бригада та частини інженерної бригади загальною чисельністю близько 2000 солдатів.

Третій великий будівельний майданчик можна спостерігати в Новій Вілзі поблизу Петрозаводська. Там десятиліттями не було розміщено військ; тепер гарнізон може бути використаний для нового 44-го армійського корпусу, який Росія планує створити в Республіці Карелія.

«Те, що ми зараз спостерігаємо у сусідніх з Фінляндією регіонах, полягає в тому, що Росія будує інфраструктуру для розміщення більшої кількості військ», — каже старший науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин (FIIA) Матті Песу. Хоча пріоритетом російських збройних сил наразі залишається перебування в Україні, «вони забезпечують готовність інфраструктури на випадок, якщо в майбутньому з’являться додаткові ресурси».

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© Die Welt

Загалом, експерти, на яких посилаються у звіті, припускають, що Росія планує розмістити в регіоні до 115 000 солдатів — приблизно стільки ж, скільки було під час Холодної війни. Наразі, за оцінками, ця кількість становить близько 20 000.

Деякі спостерігачі розглядають цей крок як підготовку до повномасштабної війни зі звичайними збройними силами. «Ми не вважаємо, що їх розміщують там лише для показухи», — цитується у звіті керівник шведської розвідки Томас Нільссон. «Йдеться про можливість протистояти НАТО у більш масштабному конфлікті пізніше».

Нільссон та інші опитані експерти вважають наступні три роки «абсолютно найнебезпечнішими», оскільки оборонні можливості європейських держав НАТО все ще розвиваються.

Існують різні теорії щодо точної ролі, яку відіграватимуть нові бази вздовж фінського кордону в такому найгіршому сценарії. Москва вже створила Ленінградський військовий округ у 2024 році, після вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, який з того часу охоплює весь північно-західний регіон вздовж кордону НАТО.

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Цей регіон має важливе значення для військової стратегії Росії: російський Північний флот розміщений на Кольському півострові, який з’єднаний з материком лише відносно вузькою смугою суші; цей флот призначений для забезпечення здатності Москви завдати ядерного удару у відповідь у разі війни.

«Однак російське мислення включає думку, що оборонні заходи можуть відбуватися також на території сусідніх країн. І саме тут це стає екзистенційним питанням для Фінляндії», — каже Матті Песу.

Інша можливість полягає в тому, що Росія планує відволікаючий маневр для потенційного нападу на країни Балтії. Фінляндія матиме вирішальне значення для підтримки країн Балтії в кризовій ситуації — якщо Росія зв’яже сили НАТО на фінському кордоні, це послабить обороноздатність в інших місцях.

Уряд Фінляндії, зі свого боку, вжив запобіжних заходів і, серед іншого, нещодавно скасував багаторічну заборону на ядерну зброю в країні. Транзит і тимчасове зберігання ядерної зброї тепер дозволені для оборонних цілей. Це викликало різку реакцію в Росії.

Раніше посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО.

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