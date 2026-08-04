Ви сутулитесь і втрачаєте гроші: як постава таємно керує вашим життям

Постава впливає на емоції та рішення / © Фото з відкритих джерел

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Науковці з Університету Макгілла провели масштабний експеримент за участю майже 200 студентів, щоб перевірити несвідомий вплив постави на поведінку людини. Результати тестів продемонстрували, що люди з прямою спиною частіше йшли на виправданий ризик і загалом почувалися набагато позитивніше.

Про це пише Earth.com.

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Прихована маніпуляція простором

Щоб уникнути штучних результатів, дослідники Хорхе Армоні та Сорен Вайніо-Теберж не давали учасникам жодних прямих вказівок щодо того, як саме їм потрібно сидіти. Натомість вони використали фізичне середовище, щоб непомітно змусити добровольців прийняти певну позу під час тестування нового мобільного додатка на планшеті.

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Для однієї групи стіл підняли, а пристрій закріпили на підставці на рівні очей, що природним чином змушувало тримати спину і шию рівно. Для інших учасників стіл опустили, поклавши планшет на стіл, через що людям доводилося постійно сутулитися і нахилятися вперед, щоб нормально бачити екран.

Програмне забезпечення для відстеження відео підтвердило, що положення шиї у першої групи було значно рівнішим протягом усього завдання. Під час подальших опитувань більшість студентів навіть не підозрювали, що їхньою поставою маніпулювали за допомогою висоти меблів, адже обидві пози здавалися їм однаково зручними.

Ризик та впевненість у собі

Після розміщення за столами учасники виконували відомий психологічний тест із віртуальною повітряною кулею, де потрібно було заробляти винагороди за кожне накачування з ризиком втратити все у разі раптового вибуху. Ті студенти, які сиділи з рівною спиною, стабільно йшли на більші ризики та в підсумку забирали значно більщі виграші.

«Це свідчить про те, що вони діяли не імпульсивно, а ризикували набагато більш виправдано», — пояснив професор Хорхе Армоні.

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Порівняння з контрольною групою за звичайними столами показало, що саме пряма спина є головним рушієм таких змін, а не сутулість тягне показники вниз. Крім того, учасники з рівною поставою після тестування відзначали значно вищу впевненість у собі, що безпосередньо пов’язано із загальним позитивним настроєм.

Попри те, що більшість учасників були молодими жінками, результати дослідження вдало спростовують старі психологічні теорії про те, що зв’язок між поставою та відчуттям домінування є винятково чоловічим феноменом.

Практичне значення для кожного

Зміна звичної пози під час сидіння навряд чи здатна миттєво трансформувати все життя, проте вона відкриває нові можливості для покращення робочого середовища. Висота офісного столу, параметри крісла та положення монітора відносно рівня очей можуть непомітно формувати наше мислення та продуктивність без нашого відома.

Якщо ергономіка здатна так сильно впливати на поведінку навіть тоді, коли люди цього абсолютно не усвідомлюють, правильний дизайн повсякденного простору набуває критичної важливості. Наступним кроком для науковців стане з’ясування того, наскільки далеко насправді простягається цей прихований психологічний вплив у різних сферах життя.

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Нагадаємо, невпевненість у собі, страх зробити чи сказати щось хибне, а також тривога перед публічними виступами знайомі багатьом людям. Але існують способи, які допоможуть подолати такі страхи та невпевненість.

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