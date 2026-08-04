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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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62
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Костюк слідом за Світоліною переможно стартувала на турнірі в Торонто

У другому раунді змагань Марта обіграла Кетрін Себов з Канади.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№11 WTA) вийшла до третього кола на турнірі WTA 1000 у Торонто (Канада).

Костюк стартувала на змаганнях з другого раунду в статусі десятої сіяної тенісистки та здобула перемогу над представницею Канади Кетрін Себов (№231 WTA) — 7:6, 6:0.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин. Костюк виконала 5 подач навиліт і припустилася 7 подвійних помилок.

Це була їхня друга очна зустріч. Костюк виграла обидва поєдинки.

У третьому колі Марта зустрінеться з переможницею матчу між хорваткою Антонією Ружич та американкою Медісон Кіз.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті турніру в Торонто.

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Дата публікації
Кількість переглядів
62
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