Костюк слідом за Світоліною переможно стартувала на турнірі в Торонто

Ми звикли шукати підтримку там, де нас розуміють, саме тому розмови з ChatGPT про особисте життя, стосунки чи складні рішення можуть здаватися такими комфортними, бо штучний інтелект не критикує, не перебиває та не нагадує про старі помилки. Проте чи завжди нам потрібна відповідь, яка заспокоює, розберімося.