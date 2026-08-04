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Світоліна здобула вольову перемогу на старті турніру в Торонто
Еліна в матчі з двома тайбрейками здолала іспанку Джессіку Бузас Манейро.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) пробилася до третього кола на турнірі WTA 1000 у Торонто (Канада).
Світоліна стартувала на змаганнях з другого раунду в статусі дев'ятої сіяної тенісистки та здобула вольову перемогу над іспанкою Джессікою Боусас Манейро (№63 WTA) — 6:7, 7:6, 6:4.
Матч тривав 2 години 49 хвилин. Світоліна виконала 3 подачі навиліт і припустилася 11 подвійних помилок.
Це була їхня четверта очна зустріч. Світоліна виграла всі матчі.
У третьому колі Еліна зустрінеться з переможницею матчу між румункою Єленою-Габріелою Русе та росіянкою Анастасією Потаповою, яка від 2026 року представляє Австрію.