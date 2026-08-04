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Зеленський розкрив нові дані про втрати армії РФ за місяць: шокувальні цифри
Володимир Зеленський повідомив, скільки росіян знищили українські дрони лише за липень 2026 року.
Лише за один місяць українські Сили оборони завдали ворогу масштабних втрат за допомогою безпілотників, знищивши та важко поранивши десятки тисяч російських військових із чітким відеопідтвердженням.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.
«Загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 тисяч 272 росіянина саме безпілотниками. Це ліквідовані й важкопоранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження», — повідомив президент.
За його словами, серед підрозділів найбільших результатів з ураження досяг спецпідрозділ «Альфа» Служби безпеки України, який став першим за кількістю уражень.
Володимир Зеленський зазначив, що загальна тенденція на фронті залишається незмінною — російські війська щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових. Очікується, що в розпорядженні української армії та всіх підрозділів Сил оборони та безпеки з’явиться ще більше безпілотників.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський порівняв реальні масштабні втрати обох армій та розкрив оновлені дані про кількість загиблих і поранених військових на фронті.
Також армія РФ намагаються захопити Лиман на Донеччині. Росіяни розглядають місто як плацдарм для наступу у напрямку Слов’янська та Краматорська.
Раніше ми писали, Сили оборони України успішно контратакують і проводять власну наступальну операцію на Куп’янському напрямку, відтісняючи окупантів до кордону та зриваючи плани ворога щодо прориву оборони.