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П’яний водій після аварії заявив, що за кермом був пес: як відреагували в поліції
У Кривому Розі п’яний водій «переклав провину» за ДТП на домашнього улюбленця.
У Кривому Розі сталася незвичайна ДТП. Водій легковика у нетверезому стані вилетів у кювет, після чого намагався переконати патрульних, що за кермом перебував його домашній пес.
Про це повідомляє «Відомо».
Інцидент стався вранці 3 серпня неподалік станції Рокувата в напрямку об’їзної дороги. За попередніми даними, керманич автомобіля «Жигулі» їхав у стані суттєвого алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням на швидкості та з’їхав у кювет. На щастя, внаслідок аварії ніхто з людей не зазнав важких травм.
Усвідомивши неминучість покарання, чоловік вирішив вигадати нестандартний спосіб уникнути відповідальності. Він посадив свого чотирилапого друга, який їхав із ним у салоні, за кермо та на повному серйозі пропонував правоохоронцям перевірити на стан сп’яніння саме тварину. Проте патрульних така аргументація не вразила.
Зазначається, що тепер реальному господарю доведеться відповідати за всією суворістю закону.
На горе-керманича чекає адміністративна відповідальність одразу за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:
ст. 130 КУпАП — керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння;
ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.
Водієві загрожує чималий штраф та позбавлення права керування транспортними засобами.
Нагадаємо, на Львівщині 68-річний керманич Mercedes-Benz Sprinter п’яним виїхав на узбіччя та збив 38-річного пішохода. Загиблий був військовослужбовцем ЗСУ, який перебував у відпустці.