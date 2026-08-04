П’яний водій після аварії заявив, що за кермом був пес: як відреагували в поліції

ДТП у Кривому Розі / © соцмережі

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У Кривому Розі сталася незвичайна ДТП. Водій легковика у нетверезому стані вилетів у кювет, після чого намагався переконати патрульних, що за кермом перебував його домашній пес.

Про це повідомляє «Відомо».

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Інцидент стався вранці 3 серпня неподалік станції Рокувата в напрямку об’їзної дороги. За попередніми даними, керманич автомобіля «Жигулі» їхав у стані суттєвого алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням на швидкості та з’їхав у кювет. На щастя, внаслідок аварії ніхто з людей не зазнав важких травм.

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Усвідомивши неминучість покарання, чоловік вирішив вигадати нестандартний спосіб уникнути відповідальності. Він посадив свого чотирилапого друга, який їхав із ним у салоні, за кермо та на повному серйозі пропонував правоохоронцям перевірити на стан сп’яніння саме тварину. Проте патрульних така аргументація не вразила.

ДТП у Кривому Розі / © соцмережі

Зазначається, що тепер реальному господарю доведеться відповідати за всією суворістю закону.

ДТП у Кривому Розі. / © соцмережі

На горе-керманича чекає адміністративна відповідальність одразу за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:

ст. 130 КУпАП — керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння;

ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

Водієві загрожує чималий штраф та позбавлення права керування транспортними засобами.

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ДТП у Кривому Розі / © соцмережі

Нагадаємо, на Львівщині 68-річний керманич Mercedes-Benz Sprinter п’яним виїхав на узбіччя та збив 38-річного пішохода. Загиблий був військовослужбовцем ЗСУ, який перебував у відпустці.

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