Нова монета НБУ до Дня Конституції України: що на ній зображено

Монета «30 років Конституції України»

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Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає 30-ту річницю з дня ухвалення Конституції — основного Закону держави. На честь цього ювілею Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету «30 років Конституції України».

Про це повідомили у НБУ.

30 років Конституції України: НБУ випустив нову монету

Презентація нової монети відбулася під час урочистого засідання у Верховній Раді України. Монету представив заступник Голови НБУ Олексій Шабан.

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«Ця монета — про зв’язок між поколіннями. Про те, як рішення, ухвалені 30 років тому, продовжують впливати на наше сьогодення. І про те, що сильна держава починається не з гучних слів, а з поваги до закону, до людини та до власних принципів», — сказав Олексій Шабан.

Він подякував народним депутатам України, які закріпили принципи демократії, верховенства права, права і свободи людини, територіальну цілісність та державний суверенітет.

Історична подія відбулася 28 червня 1996 року, коли народні депутати після безперервного засідання, відомого як Конституційна ніч, затвердили закон, що закріпив суверенітет, незалежність, а також демократичний, соціальний і правовий статус України.

Пам’ятна монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі срібла. Дизайн розробила художниця Олександра Кучинська. Загальний тираж випуску становить до 10 000 штук.

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На аверсі монети по колу є напис «30 років основному Закону України». У центрі композиції відображено ключові історичні етапи становлення українського конституціоналізму: від Конституції Пилипа Орлика 1710 року, Основного Закону УНР та ЗУНР 1918 року, законів Карпатської України 1939 року, радянських конституцій до фінального варіанту 1996 року.

На реверсі монети зображено стилізоване коріння дуба із зашифрованим словом «Конституція». Коріння відображає історичну тяглість та правову спадкоємність, листя символізує сучасний розвиток суспільства, жолуді — потенціал майбутнього, а молоді паростки уособлюють прийдешні покоління.

Продаж монети здійснюватиметься через офіційний інтернет-магазин НБУ. Точну дату старту продажів опублікують на вебресурсах установ.

Які українські монети коштують тисячі гривень

Нагадаємо, що деякі українські монети, які досі перебувають в обігу, мають високу нумізматичну цінність. За окремі екземпляри колекціонери готові платити тисячі гривень залежно від їхнього стану та рідкісності різновиду. Особливу увагу привертають пробні або нестандартні випуски — наприклад, коли рік на монеті та її гурті не збігається.

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Серед цінних знахідок виділяють 1 гривню 1995 року та 25 копійок 1992 року. На аукціонах вартість рідкісних варіацій 1 гривні, що відрізняються деталями оформлення гурту чи товщиною канта, стартує від 1 400–2 800 грн і може сягати 16 000 грн. Окремі різновиди 25 копійок також продавалися за понад 2 500 грн.

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