Сусід через суд змусить знести сарай: яка відстань має бути від паркану до будівлі за законом

Скільки метрів має бути від сараю до паркану / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Будівництво сараю чи іншої господарської споруди на власній ділянці здається цілком звичайною справою. Однак якщо розташувати її занадто близько до межі із сусідом, це може стати причиною конфлікту, а в окремих випадках — і судової тяганини.

За чинними будівельними нормами питання відстані залежить від конкретної ситуації, типу забудови та містобудівної документації. У практиці застосування ДБН Б.2.2-12:2019 зустрічається вимога щодо відступу від межі сусідньої земельної ділянки не менше 1 метра, водночас для нової садибної забудови в окремих випадках передбачається відстань 3 метри. Тому стверджувати, що для будь-якого сараю завжди діє лише одна цифра, неправильно. Особливу увагу потрібно звертати не тільки на стіну споруди, а й на те, куди відводиться дощова вода з даху. Вона не повинна потрапляти на сусідню територію. Саме такі порушення вже ставали предметом судових спорів.

Реклама

Коли можуть виникнути проблеми із сусідом

Найбільший ризик виникає тоді, коли сарай фактично стоїть на межі або частково заходить на чужу землю. Складнощі також можливі, якщо споруда створює небезпеку, порушує права сусіда, перешкоджає користуванню його ділянкою або не відповідає встановленим будівельним нормам.

Реклама

Водночас сам факт конфлікту із сусідом не означає автоматичного знесення будівлі. Для вирішення спору мають значення документи на землю, технічна документація, законність будівництва, фактичне розташування споруди та висновки фахівців. У судових справах можуть проводитися відповідні експертизи.

Як уникнути проблем

Перед будівництвом сараю варто перевірити межі земельної ділянки та містобудівні вимоги, а не орієнтуватися лише на розташування старого паркану. Якщо є сумніви щодо допустимого відступу, краще заздалегідь звернутися до фахівця з містобудування або землевпорядника.

Також важливо передбачити водостоки та інші конструкції так, щоб опади залишалися на власній території.

Новини партнерів