Ліжко пахнутиме свіжістю не лише одну ніч: як правильно прати подушки, ковдри й наматрацник

Як правильно прати постіль

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Простирадло вже крутиться в машинці, а поруч чекають об’ємна ковдра, подушки й наматрацник. Не закидайте їх разом за звичкою: спершу перевірте ярлик кожного виробу, місткість барабана та спосіб, яким зможете повністю його висушити. Саме ці три перевірки визначають, чи безпечно прати річ удома. Наповнювачі, захисні шари й піна поводяться по-різному, тому універсальна програма для всього ліжка — поганий орієнтир.

Почніть із ярлика, а не з режиму машинки

Ярлик має перевагу над будь-якими загальними порадами. Він підкаже, чи дозволене машинне прання, яку температуру та швидкість віджимання обрати, а також чи можна використовувати сушильну машину.

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Якщо виробник забороняє машинне прання або радить спеціальний догляд, не намагайтеся компенсувати це «делікатним» режимом. Так само не варто однаково поводитися з пухом, пером, синтетичним волокном, вовною та піною.

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Чи поміститься ковдра в барабан

Ковдра або кілька подушок повинні вільно рухатися під час циклу. Коли річ заповнює барабан надто щільно, вода й засіб гірше проходять крізь наповнювач, а прання може виявитися неповним.

Якщо велика ковдра не залишає в барабані достатньо місця, безпечнішим рішенням буде пральня самообслуговування з машиною відповідного об’єму. Втискати її в домашню машинку не варто.

Для виробу, якому машинне прання дозволене, обирайте програму, зазначену на ярлику, і не перевищуйте рекомендовану кількість засобу. Надлишок мийної речовини складніше виполоскати з об’ємної речі.

Як прати подушки різних типів

Подушки з пуховим, пір’яним або синтетичним наповнювачем можна прати в машинці лише за дозволом на ярлику. Якщо це передбачено інструкцією, завантажте дві подушки одночасно — так барабан буде краще збалансований.

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Після циклу переконайтеся, що в наповнювачі не залишилося засобу. Якщо ярлик не забороняє, додаткове полоскання допомагає прибрати його рештки; кондиціонер використовуйте тільки з дозволу виробника, бо він може покривати волокна й змінювати їхню повітропроникність.

Подушки з піни, зокрема memory foam, не кладіть у пральну машину, якщо ярлик прямо цього не дозволяє. Для них зазвичай підходять пилосос і точкове протирання вологою губкою з м’яким мильним розчином, але вирішальним залишається спосіб догляду від виробника. Повертати пінну подушку на ліжко можна лише після повного висихання.

Ковдра і наматрацник потребують різного догляду

Ковдру періть окремо від звичайної білизни, якщо для неї достатньо місця. Програму, температуру та віджимання обирайте за ярликом, а після циклу перевірте, чи не залишився мийний засіб у складках і наповнювачі.

Наматрацник знімають із матраца та перуть за власною інструкцією. Водонепроникний шар, стібка й внутрішній наповнювач можуть мати обмеження, яких немає у звичайного текстилю.

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Не плутайте наматрацник із топером: це різні вироби з різними інструкціями. Товстий шар піни або інший об’ємний наповнювач очищуйте тільки способом, дозволеним виробником, а окремі плями обробляйте локально.

Сушіння — не менш важливе за саме прання

Подушки та ковдри потрібно повністю висушити перед використанням або зберіганням. Волога всередині наповнювача дає затхлий запах і створює умови для плісняви, а натуральні волокна можуть псуватися.

Сушіть виріб на повітрі або в сушильній машині лише за дозволом на ярлику. Якщо сушите на повітрі, періодично перевертайте річ і розподіляйте наповнювач; високу температуру сушильної машини не використовуйте для делікатних волокон, якщо виробник її не схвалив.

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