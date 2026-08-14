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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
181
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1 хв

"В холод птахи летять в горящі краї": Міноборони України анонсувало зимові удари по РФ (оновлено)

У Міноборони зробили загадкове попередження для Росії.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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ЗСУ

ЗСУ / © t.me/V_Zelenskiy_official

Доповнено додатковими матеріалами

Міністерство оборони України натякнуло на зимові удари по території Росії. У відомстві опублікували коротке застереження та зазначили, що зима буде «спекотною» для росіян.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Варто зауважити, що вранці 14 серпня Міністерство оборони Росії оприлюднило в Telegram погрози на адресу українців. Ворог виставив фотографію ударних дронів типу «Шахед» із написом «Як сніг на голову», натякаючи на посилення атак у холодну пору року.

«Взимку вам буде „заморозка“, — заявили у російському відомстві.

Скриншот. / © скриншот

Скриншот. / © скриншот

Тому в Мінобороні України на наміри Росії влаштувати «заморозку» українські військові натякнули дзеркальною відповіддю та попередили росіян про наслідки.

«Зима буде спекотною», — написали у Мінобороні.

Також у повідомленні відомства зазначили: «В холод птахи летять в горящі краї».

Допис / © Міноборони України

Допис / © Міноборони України

Окрім цього, на заяви Кремля відреагували ще у СтратКомі ЗСУ. У відповідь українські військові оприлюднили зображення з палаючим нафтопереробним заводом ворога.

«Зігріємося вогнем російських НПЗ», — підписали світлину у СтратКомі ЗСУ.

СтратКомі ЗСУ. / © СтратКом ЗСУ

СтратКомі ЗСУ. / © СтратКом ЗСУ

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Кремлі поскаржилися, що США допомагають Україні завдавати ударів по території Росії. Вони мають відповідні дані. Москва уже передала Вашингтону запит щодо постачання зброї Києву та чекає на відповідь.

Попри це Володимир Зеленський повідомив, що Україна застосувала власні ракети-дрони «Паляниця», крилаті ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи.

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