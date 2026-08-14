Риба клюватиме немов скажена: які найкращі дні для риболовлі у другій половині серпня

Календар рибалки на другу половину серпня 2026 року / © Фото з відкритих джерел

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Друга половина серпня може стати особливо вдалою для риболовлі. Вода поступово починає охолоджуватися після літньої спеки, ночі стають довшими, а риба активніше шукає корм, готуючись до осіннього періоду. Водночас досвідчені рибалки враховують не лише погоду та стан водойми, а й місячний календар. За прогнозами календарів кльову на серпень 2026 року, найперспективнішим періодом другої половини місяця будуть 15–20 серпня. Також хорошими для риболовлі вважаються 21–22 серпня, а наприкінці місяця знову очікується сприятливий період — 30–31 серпня.

Найкращі дні — з 15 до 20 серпня

Якщо є можливість обрати конкретну дату для поїздки на водойму, насамперед варто розглянути 15, 16, 17, 18, 19 та 20 серпня. У календарях риболовлі саме ці дні позначаються як одні з найсприятливіших для активного кльову.

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Цей період припадає на зростаючий Місяць після молодика 12 серпня. За спостереженнями рибалок, після молодика активність риби може поступово посилюватися. Водночас місячний календар варто сприймати саме як орієнтир, адже реальний результат значною мірою залежить від температури води, атмосферного тиску, вітру та особливостей конкретної водойми.

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21 та 22 серпня теж варто їхати

21–22 серпня також належать до сприятливих днів. Клювання може бути дещо менш активним, ніж у попередній період, однак ці дати цілком підходять для планування риболовлі.

У серпні особливо перспективними часто стають ранкові та вечірні години. Через денну спеку риба може відходити на глибину, ховатися біля водної рослинності, затінених ділянок, корчів або крутих берегів.

Які дні краще пропустити

Якщо є можливість перенести риболовлю, 25–28 серпня в одному з актуальних календарів позначені як несприятливі для кльову. 23–24 та 29 серпня прогнозують слабшу активність. Натомість 30 і 31 серпня знову належать до найкращих дат місяця.

Варто пам’ятати: жоден календар не може гарантувати улов. Навіть у «ідеальний» день риба може не клювати через різку зміну погоди або неправильний вибір місця та наживки.

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Тому найкраща стратегія — поєднати сприятливу дату з хорошим прогнозом погоди, правильно підібраною снастю та часом доби. А якщо вибирати лише за місячним календарем, 15–20 серпня та 30–31 серпня 2026 року будуть найперспективнішими для риболовлі.

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