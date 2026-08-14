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У Польщі затримали одну з нападниць на українців у Познані: що відомо
У Польщі затримали одну з жінок, які напали на групу українців.
У Познані затримали одну з жінок, які напали на групу українців. Інцидент набув широкого розголосу після того, як кадри з місця події потрапили в Мережу та викликали хвилю обурення.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський.
Затримання нападниці у Познані — що відомо
За словами урядовця, співробітники познанської поліції вже затримали одну з учасниць нападу, зафіксованих на відео. Особу другої жінки правоохоронці також вже встановили.
Очільник міністерства наголосив на принциповій позиції держави щодо подібних дій:
«Особа другої жінки також відома поліції. Нульова толерантність до агресії та ненависті!» — зауважив Марцін Кервінський.
Напади на українців у Польщі — останні новини
Нагадаємо, у Польщі в ніч проти 13 серпня дві місцеві мешканки напали на українців, почувши українську мову. Одна з нападниць вигукувала ксенофобські гасла, била людей та влаштувала погром у закладі CastaCraftowe.
Окрім цього випадку, раніше нетверезий поляк побив батька та сина, бо вирішив, що вони з України. Тепер агресору загрожує позбавлення волі.
До слова, у Польщі двоє чоловіків чіплялись до 16-річного українця, а потім напали і на начальника потяга. Їх затримали та судять.