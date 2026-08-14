У Польщі затримали одну з нападниць на українців у Познані: що відомо

Поліція / © depositphotos.com

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У Познані затримали одну з жінок, які напали на групу українців. Інцидент набув широкого розголосу після того, як кадри з місця події потрапили в Мережу та викликали хвилю обурення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський.

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Затримання нападниці у Познані — що відомо

За словами урядовця, співробітники познанської поліції вже затримали одну з учасниць нападу, зафіксованих на відео. Особу другої жінки правоохоронці також вже встановили.

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Очільник міністерства наголосив на принциповій позиції держави щодо подібних дій:

«Особа другої жінки також відома поліції. Нульова толерантність до агресії та ненависті!» — зауважив Марцін Кервінський.

Затримання поляки. / © соцмережі

Напади на українців у Польщі — останні новини

Нагадаємо, у Польщі в ніч проти 13 серпня дві місцеві мешканки напали на українців, почувши українську мову. Одна з нападниць вигукувала ксенофобські гасла, била людей та влаштувала погром у закладі CastaCraftowe.

Окрім цього випадку, раніше нетверезий поляк побив батька та сина, бо вирішив, що вони з України. Тепер агресору загрожує позбавлення волі.

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До слова, у Польщі двоє чоловіків чіплялись до 16-річного українця, а потім напали і на начальника потяга. Їх затримали та судять.

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