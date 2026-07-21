Поляк заступився за українця і його жорстоко побили у Познані: нові несподівані подробиці

У Польщі затримали двох чоловіків, які побили пасажира трамвая, бо він заступився за українця / © inpoland

Реклама

У Польщі затримали двох чоловіків, які накинулись на хлопця з України, а тоді побили 60-річного поляка, яка заступився за підлітка. Як виявилось, нападники мають кримінальне минуле.

Про це пише польське видання fakt.pl.

Нападників на поляка затримали: ким вони виявилися

«Сьогодні було затримано двох підозрюваних у побитті 60-річного чоловіка з Познані. У п’ятницю, 17 липня, цей чоловік заступився за українського хлопчика, на якого напали. Головному фігуранту справи 38 років, він родом із Грюнвальда. Він неодноразово притягувався до відповідальності за кримінальні злочини та наркотики. Другому підозрюваному, якому також буде висунуто звинувачення, 41 рік, він родом із Вілди. Він також неодноразово притягувався до відповідальності за кримінальні злочини», — повідомив виданню Fakt Анджей Боровіак, прессекретар поліції.

Реклама

Що відомо про напад

Інцдент стався п’ятницю, 17 липня, близько полудня, в одному з трамваїв, що прямував до П’ятково, на пасажира напали двоє чоловіків.

«У трамваї стояло кілька молодих чоловіків, які були трохи напідпитку й обсипали образами українського хлопчика. Той мовчав. Коли він виходив із трамвая, один із цих хуліганів ударив хлопчика по голові. Двері зачинилися, хлопчик залишився на зупинці, не встигнувши зреагувати. Зате відреагував мій чоловік, якому вже за 60. Він зауважив їм, що вони поводяться неправильно. Розгорілася гучна суперечка. Коли група цих хуліганів виходила з трамвая, один із них плюнув на мого чоловіка. Той підхопився й вискочив за ними. Почалася бійка. Один із них — двометровий кремезний хлопець — сильно вдарив чоловіка в око. Чоловік мав пластикові окуляри, які трохи пом’якшили удар. Їх розняла якась дівчина», — розповіла WTK дружина побитого чоловіка.

Як вона розповіла, після повернення додому чоловік розповів їй про все, а через деякий час втратив пам’ять. Наразі він перебуває під наглядом невролога. Про цю справу повідомлено поліцію. Було вилучено записи з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано перебіг події.

Поліція розшукує хлопця з України

«Слідчі продовжують проводити заходи з метою встановлення особи пасажира з України, який 17 липня у трамваї № 16 зазнав словесних нападів з боку злочинців. Поліцейські звертаються до цього чоловіка, а також до всіх свідків події, які володіють інформацією, що може допомогти у з’ясуванні обставин справи, із проханням звернутися до поліцейського відділку „Познань-Північ“, — закликає Лукаш Патерський, прессекретар поліції в Познані.

Реклама

Нагадаємо, днями в Польщі розгорівся скандал після випадку в громадському транспорті, де чоловік залякував українських школярок і вимагав, щоб вони повернулися до України. Відео з інцидентом оприлюднили в соцмережах. Агресора затримали.

Новини партнерів