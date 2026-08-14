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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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166
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1 хв

У блакитній сорочці, джинсах і червоних балетках: дружина Ріші Сунака позувала біля замку Річмонд

Акшата Мурті з’явилася на інтерв’ю у комфортному луку smart casual з яскравим акцентом.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Акшата Мурті

Акшата Мурті / © Getty Images

Дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака — Акшата Мурті — дала інтерв’ю Асоціації преси біля замку Річмонд у Північному Йоркширі. Вона розповіла про проєкт «Річмонд», заснований нею разом з чоловіком. Проєкт запустив нову ініціативу для літніх канікул, покликану заохотити сім’ї вивчати математику під час відпочинку.

Акшата Мурті / © Getty Images

Акшата Мурті / © Getty Images

Для появи перед камерою Акшата обрала світло-блакитну сорочку класичного крою з розстебнутими верхніми ґудзиками і підгорнутими широкими манжетами у смужку. Сорочку вона заправила у сині джинси-сопілочки з високим посадженням. Яскравим акцентом аутфіту стали червоні балетки Мері Джейн із тонкими ремінцями.

Акшата розпустила волосся і зробила природний макіяж. У вухах у неї були лаконічні сережки.

Нагадаємо, Акшата Мурті на Вімблдоні-2026 у Лондоні з’явилася у білій сукні міді в синій горох, Ріші Сунак був на милицях.

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