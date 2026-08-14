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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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340
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1 хв

Ефектна білявка: помічниця Трампа у гороховій мініспідниці і на шпильках потрапила під приціл папараці

Помічницю президента США сфотографували у Вашингтоні, коли вона прямувала до автомобіля.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Наталі Гарп

Наталі Гарп / © Getty Images

Наталі Гарп потрапила під приціл фотографів після прибуття разом з Дональдом Трампом на Еліпс — парк неподалік Білого дому у Вашингтоні. Помічницю президента США зазнімкували, коли вона йшла до автомобіля з робочими матеріалами в руках.

На ній був чорний приталений топ і чорна плісованана мініспідниця у білий горошок, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Наталі Гарп / © Getty Images

Наталі Гарп / © Getty Images

Аутфіт Гарп доповнила бежевими туфлями-човниками із загостреними носами та на високих шпильках.

На плечі у неї була велика дорожня сумка червоного кольору, а в руках Наталі тримала ноутбук і папку з документами.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Помічниця Трампа доповнила образ гарною зачіскою з локонами, макіяжем і перлинними сережками-пусетами.

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт йде у відставку. Вона залишить посаду наприкінці серпня 2026 року, щоб приділяти більше часу родині. Водночас вона продовжить співпрацювати з Трампом як зовнішня радниця. Наступника чи наступницю Левітт наразі не оголосили.

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