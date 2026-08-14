Невидима небезпека: "Флеш" попередив про нову тактику російських дронів

Дрон-"ждун" / © АрміяInform

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Російські окупанти використовують небезпечну тактику із застосуванням дронів-«ждунів» для атаки на транспортні засоби.

Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» у Facebook.

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«Увага! Ворог застосовує нову тактику. Ждун ховається поза полем зору водія та використовує мікрофон для фіксації проїзду транспорту», — написав Бескрестнов.

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Тобто водій може не бачити дрон, але ворожий безпілотник фіксує звук автомобіля і після цього здійснює атаку.

Свій допис Бескрестнов проілюстрував відео, на якому російський дрон лежить на землі на значній відстані від дороги та залишається прихованим за парканом. Після проїзду транспорту Сил оборони безпілотник реагує на звук, піднімається в повітря та атакує ціль.

Подібні дрони і раніше використовувалися як приховані наземні пастки, що очікують на появу техніки. Однак небезпечною особливістю цього безпілотника стало застосування мікрофона, який влювлює звук.

Нагадаємо, раніше начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін попереджав, що російські війська планують посилити атаки безпілотниками по транспортних засобах у Херсонській області, зокрема по автомобілях, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт Сил оборони.

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