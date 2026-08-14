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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У романтичній блузці з вишивкою і рюшами: прем’єр-міністерка Данії поспілкувалася з журналістами

Метте Фредеріксен відповіла пресі на запитання у Копенгагені перед зустріччю в парламенті.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Метте Фредеріксен

Метте Фредеріксен / © Getty Images

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен поспілкувалася з представниками ЗМІ у будівлі парламенту в Копенгагені. Це відбулося перед зустріччю, присвяченою питанням щодо мігрантів, які нещодавно прибули до іспанського анклаву Сеута.

Метте Фредеріксен / © Getty Images

Метте Фредеріксен / © Getty Images

Для офіційного заходу політикиня обрала романтичну молочну блузку вільного крою. Вона була прикрашена дрібною чорною квітковою вишивкою, ажурними вставками на плечах і невеликими ґудзиками.

Особливістю вбрання став високий комір із хвилястими рюшами та контрастною чорною облямівкою. Блузку Метте поєднала з класичними чорними штанами.

Метте Фредеріксен / © Getty Images

Метте Фредеріксен / © Getty Images

Образ прем’єрка доповнила невеликими золотими сережками. Волосся вона зібрала у лаконічну зачіску, відкривши обличчя, а в макіяжі зробила акцент на очах.

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