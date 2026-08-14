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У романтичній блузці з вишивкою і рюшами: прем’єр-міністерка Данії поспілкувалася з журналістами
Метте Фредеріксен відповіла пресі на запитання у Копенгагені перед зустріччю в парламенті.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен поспілкувалася з представниками ЗМІ у будівлі парламенту в Копенгагені. Це відбулося перед зустріччю, присвяченою питанням щодо мігрантів, які нещодавно прибули до іспанського анклаву Сеута.
Для офіційного заходу політикиня обрала романтичну молочну блузку вільного крою. Вона була прикрашена дрібною чорною квітковою вишивкою, ажурними вставками на плечах і невеликими ґудзиками.
Особливістю вбрання став високий комір із хвилястими рюшами та контрастною чорною облямівкою. Блузку Метте поєднала з класичними чорними штанами.
Образ прем’єрка доповнила невеликими золотими сережками. Волосся вона зібрала у лаконічну зачіску, відкривши обличчя, а в макіяжі зробила акцент на очах.