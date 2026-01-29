Прем'єр-міністерка Данії у жакеті кольору марсала зустрілася з Макроном

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен із офіційним візитом прибула до Парижа. Біля Єлисейського палацу її зустрів президент Франції Еммануель Макрон. На зустріч приїхав також прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.

Еммануель Макрон і Метте Фредеріксен / © Associated Press

Метте була одягнена у діловий однобортний жакет кольору марсала, водолазку сливового відтінку і класичні чорні прямі штани. Вбрання вона скомбінувала із чорними замшевими ботильйонами на шпильках.

Фредеріксен зібрала волосся ззаду вгорі, зробила макіяж із рожевою помадою і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку з блакитним принтом. На обличчі у нього були сонцезахисні окуляри-авіатори, які він одягнув, скоріше за все, через почервоніння ока, яке помітили у нього ще раніше на заході на півдні Франції.

Нагадаємо, Метте Фредеріксен на минулій зустрічі з Макроном з’явилася у небесно-блакитному костюмі.