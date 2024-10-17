Яка яскрава: прем’єр-міністерка Данії у червоному комбінезоні і на шпильках з'явилася на саміті

Метте Фредеріксен мала ефектний вигляд.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прибула до Брюсселя, щоб взяти участь у саміті ЄС.
Там прем'єрка продемонструвала яскравий аутфіт. На ній був червоний комбінезон із рукавами три чверті, широкими штанями і таким самим тканинним поясом.
Аутфіт Метте доповнила темно-бордовими гостроносими туфлями на шпильках.
Фредеріксен зробила стильну зачіску, зачесавши її назад, макіяж із акцентом на очах, підкресливши їх чорним олівцем, і молочний манікюр. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки-кільця, а на пальці – широка золота каблучка.
Нагадаємо, Метте Фредеріксен на саміті Європейського політичного співтовариства у Бленгеймському палаці постала у чорних широких штанях і білій блузці із зав'язаним на животі вузлом.
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