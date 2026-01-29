Кім Кардашян розповіла, чому фото Меган і Гаррі з вечірки її мами попросили вдалити із соцмереж

Кім Кардашян, Меган та Гаррі / © Associated Press

Реклама

За словами Кім, саме Меган Маркл і принц Гаррі попросили видалити з Instagram фотографії з вечірки, зроблені того дня, коли зрозуміли, що в Британії цього дня відзначають День пам’яті.

Зникнення фотографій викликало глобальний медіа скандал, який отримав назву «фотогейт», і викликав фурор у Голлівуді на тлі плутанини щодо того, хто вимагав їх видалення у листопаді минулого року, пише Daily Mail. Кім нещодавно заявила, що це було виключно рішення Меган та Гаррі.

Кім Кардашян / © Associated Press

«Думаю, вони розуміли, що сьогодні День пам’яті, і не хотіли, щоб їх бачили на вечірці», — сказала вона.

Реклама

Кім також цілком ясно дала зрозуміти, що фотографії були опубліковані в інтернеті за згодою Сассекських, пояснивши: «Нам сказали, що публікувати їх абсолютно нормально».

На знімках було видно, як герцог і герцогиня Сасекські мило спілкуються з Кріс Дженнер на її ювілейній вечірці у листопаді. Паті організував Джефф Безос і Лорен Санчес на честь міс Дженнер в їхньому маєтку в Беверлі-Гіллз.

Меган Маркл і принц Гаррі / © Associated Press

Гаррі того дня носив мак на піджаку, але його дружина Меган його не носила.

Однак через кілька годин усі фотографії Сассекських, що веселяться із зірками, були загадково «віддалені» із соціальних мереж Кріс та Кім.