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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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133
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Ольга Харлан показала ніжне фото 2-місячної доньки та розчулила теплим зізнанням

У сім’ї фехтувальників особливе свято.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Ольга Харлан та Луїджі Самеле

Ольга Харлан та Луїджі Самеле / © instagram.com/olgakharlan

Українська фехтувальниця Ольга Харлан показала фото доньки Аріанни та ніжно привітала первістку з двома місяцями.

Спортсменка поділилася рідкісним кадром із маленькою донечкою в Instagram. Аріанна народилася в родині Харлан та італійського фехтувальника Луїджі Самеле. Тепер дівчинці виповнилося два місяці. З цієї нагоди зіркова мама не залишила подію без уваги. На фото Луїджі ніжно тримає доньку. Свій допис фехтувальниця доповнила теплими словами.

«Сьогодні 2 місяці цій булочці. Наша любов», — написала Ольга Харлан.

Донька Ольги Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Донька Ольги Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Для спортсменки цей період став особливим етапом у житті — разом із Луїджі Самеле вона вперше пізнає батьківство. Подружжя час від часу тішить прихильників сімейними кадрами, однак обличчя донечки поки не поспішає активно показувати.

Нагадаємо, нещодавно зворушливим фото з Аріанною поділився і Луїджі Самеле. Фехтувальник показав ніжний момент із донечкою та продемонстрував свою особливу роль у її житті.

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