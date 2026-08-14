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Ольга Харлан показала ніжне фото 2-місячної доньки та розчулила теплим зізнанням
У сім’ї фехтувальників особливе свято.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан показала фото доньки Аріанни та ніжно привітала первістку з двома місяцями.
Спортсменка поділилася рідкісним кадром із маленькою донечкою в Instagram. Аріанна народилася в родині Харлан та італійського фехтувальника Луїджі Самеле. Тепер дівчинці виповнилося два місяці. З цієї нагоди зіркова мама не залишила подію без уваги. На фото Луїджі ніжно тримає доньку. Свій допис фехтувальниця доповнила теплими словами.
«Сьогодні 2 місяці цій булочці. Наша любов», — написала Ольга Харлан.
Для спортсменки цей період став особливим етапом у житті — разом із Луїджі Самеле вона вперше пізнає батьківство. Подружжя час від часу тішить прихильників сімейними кадрами, однак обличчя донечки поки не поспішає активно показувати.
Нагадаємо, нещодавно зворушливим фото з Аріанною поділився і Луїджі Самеле. Фехтувальник показав ніжний момент із донечкою та продемонстрував свою особливу роль у її житті.