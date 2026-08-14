"Вулкан, шторм і штиль": чоловік Карпи на тлі чуток про кризу в шлюбі здивував заявою в її 45-річчя

Наталка Карпа з родиною / © instagram.com/natalkakarpa

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Українська співачка Наталка Карпа святкує 45-річчя, а її чоловік, військовий Євген Тєрєхов, зворушливо привітав кохану та зізнався, якими були їхні 11 років разом.

14 серпня артистка приймає привітання з ювілеєм. Євген згадав початок їхньої історії. Подружжя знайоме вже 11 років. Десять із них вони прожили у шлюбі. З нагоди дня народження чоловік опублікував їхній архівний кадр із Парижа. На світлині закохані позують разом, а Карпа постає у яскравому образі з червоним беретом.

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«Наталочка Моя, Happy Birthday my love! За всі 11 років знайомства, 10 років шлюбу — я не жалкую ні про що! Наші стосунки — це американські гірки, бурлящій вулкан, шторм на морі і штиль в океані», — написав Євген Тєрєхов.

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Наталка Карпа та Євген Тєрєхов / © instagram.com/natalkakarpa

Та за яскравими порівняннями чоловіка стоїть не лише романтика, а й подяка дружині за роки спільного життя та підтримку.

«Дякую тобі за тебе…! Дякую тобі за донечку! Дякую тобі за підтримку і опору! Дякую тобі, що ти в мене є. Thank you so much my wife, its my life», — додав Тєрєхов.

Наталка Карпа та Євген Тєрєхов з донькою / © instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа також має привід для гордості у свій ювілей. Цього дня співачка отримала відзнаку «Єдність» імені гетьмана Івана Виговського від 58-ї окремої мотопіхотної бригади, за яку подякувала публічно.

Допис Наталки Карпи / © instagram.com/natalkakarpa

Нагадаємо, нещодавно Наталка Карпа розповіла, що перебуває на межі розлучення у шлюбі з чоловіком-військовим.

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