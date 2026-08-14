"Можливо, й добре, що він не дожив": Єфросиніна емоційно висловилася про Кузьму та його пророцтва

Маша Єфросиніна, Андрій Кузьменко

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Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася особистими переживаннями після перегляду документальної стрічки «Кузьма: Страшно веселий».

Зірка, яка свого часу була близько знайома з лідером гурту «Скрябін» Андрієм Кузьменком, зізналася, що лише зараз усвідомила, наскільки часто за життя він говорив про війну та фактично передбачав те, що відбувається в Україні сьогодні.

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У коментарі «Наодинці з Гламуром» Єфросиніна пригадала спілкування з артистом і зізналася, що за його життя не надавала належного значення його словам про політичні події в Україні.

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«Можливо, й добре, що він не дожив до тих часів, які він так передрікав. Бо коли ми товаришували, то, чесно, я навіть не звертала уваги на те, скільки разів він промовляв слово „війна“, як її прогнозував. І це незважаючи на те, що ми так багато перетиналися», — поділилася ведуча у розмові з Анною Севастьяновою.

Маша Єфросиніна з донькою Кузьми Скрябіна

За словами Маші, сьогодні вона особливо гостро відчуває, наскільки великою постаттю був Кузьма. Вона вважає, що Україні нині бракує людини такого масштабу, яка могла б так само відкрито говорити про важливі для суспільства речі.

«Маю визнати, що сьогодні у нас немає такого героя, як Андрій. У країни немає свого Кузьми — по свободі слова, свободі духу, масштабу особистості», — зазначила Єфросиніна.

Ведуча також зізналася, що під час перегляду фільму її не полишала думка про те, чому суспільство почало настільки масштабно переосмислювати Кузьму лише після його смерті.

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«Шкода, що Андрія, як і низку видатних людей для нашої країни, зводять до такої ступені визнання, яку вони заслуговували при житті. Дуже хотілося б, аби кожен про це думав, переглядаючи це кіно. Треба вміти сказати людині, що вона заслуговує на любов. Сказати і показати», — додала ведуча.

Кузьма Скрябін / © instagram.com/bilyk_iryna

Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в ДТП на Дніпропетровщині. Позашляховик музиканта зіткнувся з молоковозом поблизу села Лозуватка. Кузьма повертався з Кривого Рогу, де напередодні виступив із концертом. На жаль, артист загинув на місці аварії. Йому було 46 років.

Нагадаємо, нещодавно донька Кузьми Скрябіна відкрила власний бізнес у центрі Києва. Барбара вже розповіла про втілену мрію.

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