Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 15–16 серпня

Чи будуть магнітні бурі у вихідні? / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15–16 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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У суботу та неділю, 15–16 серпня, прогнозується помірна сонячна активність. За даними фахівців, у ці дні можливі магнітні коливання з К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності. Такі коливання вважаються слабкими та помірними і, як правило, не мають помітного впливу на самопочуття більшості людей. Сильних магнітних бур не очікується, проте геомагнітна обстановка може бути дещо нестабільною.

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Загалом вихідні пройдуть без істотних збурень магнітного поля Землі.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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