ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
1 хв

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 15–16 серпня

Вихідними очікується помірна сонячна активність.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Чи будуть магнітні бурі у вихідні?

Чи будуть магнітні бурі у вихідні? / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15–16 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 15–16 серпня, прогнозується помірна сонячна активність. За даними фахівців, у ці дні можливі магнітні коливання з К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності. Такі коливання вважаються слабкими та помірними і, як правило, не мають помітного впливу на самопочуття більшості людей. Сильних магнітних бур не очікується, проте геомагнітна обстановка може бути дещо нестабільною.

Загалом вихідні пройдуть без істотних збурень магнітного поля Землі.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie