- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 2 хв
Цікавий факт: що принц Вільям найбільше не любить у Балморалі
У розпал літнього сезону у членів королівської родини значно поменшало робоче навантаження, і незабаром очікується, що вони проведуть час разом у маєтку Балморал у Шотландії.
Щороку незліченну кількість членів королівської сім’ї запрошуються провести час у маєтку в Абердінширі, насолоджуючись сонцем, беручи участь у численних заходах на свіжому повітрі та відпочиваючи всією сім’єю перед тим, як у вересні всерйоз відновляться їхні королівські обов’язки. І хоча для членів королівської сім’ї ці канікули пронизані традиціями, для короля Чарльза ІІІ традицією є ще один аспект літнього відпочинку в Шотландії — носіння кілта.
Протягом багатьох років Чарльз з’являвся у Шотландії у традиційному шотландському костюмі, прикрашеному різними тартанами, під час своїх публічних заходів та церемоній.
Хоча офіційно носіння кілтів членами королівської родини у Шотландії не є обов’язковим, король вирішив зберегти цю традицію.
Однак із принцом Вільямом ситуація, схоже, інша: принца Уельського жодного разу не бачили у кілті на публічних заходах, пише Mirror. Востаннє Вільяма сфотографували у цьому вбранні разом із його братом принцом Гаррі, коли вони були дітьми, на офіційних сімейних портретах.
Принц Уельський ніколи не коментував свою явну неприязнь до кілта, але, що примітно, відмовився одягати його на важливі заходи, включаючи церемонію вручення дипломів у Сент-Ендрюському університеті.
До Вільяма багато поколінь членів королівської сім’ї одягали кілт для публічних виступів у Шотландії, включаючи його покійного діда, принца Філіпа. Королівська сім’я має довгу історію, пов’язану з цим предметом одягу, і вони навіть мають свій власний традиційний тартан, званий тартаном Балморал, який є візерунком у сірих, чорних і червоних тонах, створений принцом Альбертом 1857 року.
Але, схоже, принц Вільям не збирається дотримуватися цієї давньої традиції. До речі, його молодший брат принц Гаррі також у своїй книжці писав про не любов до кілтів.