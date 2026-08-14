Цікавий факт: що принц Вільям найбільше не любить у Балморалі

Принц Вільям з батьком Чарльзом / © Getty Images

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Щороку незліченну кількість членів королівської сім’ї запрошуються провести час у маєтку в Абердінширі, насолоджуючись сонцем, беручи участь у численних заходах на свіжому повітрі та відпочиваючи всією сім’єю перед тим, як у вересні всерйоз відновляться їхні королівські обов’язки. І хоча для членів королівської сім’ї ці канікули пронизані традиціями, для короля Чарльза ІІІ традицією є ще один аспект літнього відпочинку в Шотландії — носіння кілта.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Протягом багатьох років Чарльз з’являвся у Шотландії у традиційному шотландському костюмі, прикрашеному різними тартанами, під час своїх публічних заходів та церемоній.

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Хоча офіційно носіння кілтів членами королівської родини у Шотландії не є обов’язковим, король вирішив зберегти цю традицію.

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Однак із принцом Вільямом ситуація, схоже, інша: принца Уельського жодного разу не бачили у кілті на публічних заходах, пише Mirror. Востаннє Вільяма сфотографували у цьому вбранні разом із його братом принцом Гаррі, коли вони були дітьми, на офіційних сімейних портретах.

Король Чарльз зі своїми синами принцом Гаррі та принцом Вільямом / © Getty Images

Принц Уельський ніколи не коментував свою явну неприязнь до кілта, але, що примітно, відмовився одягати його на важливі заходи, включаючи церемонію вручення дипломів у Сент-Ендрюському університеті.

До Вільяма багато поколінь членів королівської сім’ї одягали кілт для публічних виступів у Шотландії, включаючи його покійного діда, принца Філіпа. Королівська сім’я має довгу історію, пов’язану з цим предметом одягу, і вони навіть мають свій власний традиційний тартан, званий тартаном Балморал, який є візерунком у сірих, чорних і червоних тонах, створений принцом Альбертом 1857 року.

Принц Вільям і король Чарльз у Балморалі / © Getty Images

Але, схоже, принц Вільям не збирається дотримуватися цієї давньої традиції. До речі, його молодший брат принц Гаррі також у своїй книжці писав про не любов до кілтів.

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