Таратор: рецепт холодного болгарського супу, який рятує у спеку

Таратор tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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Літо створене для страв, які не обтяжують. Соковиті огірки, густий йогурт, свіжа зелень, хрумкі горіхи — таратор поєднує все, що хочеться їсти у спекотний день. Фудблогерка Мирослава Пекарюк розповіла про простий рецепт популярного холодного супу, який особливо добре смакує охолодженим.

Інгредієнти огірки 3 шт. густий грецький йогурт 400 г холодна негазована вода 150–200 мл часник 2–3 зубчики волоські горіхи 40 г кріп 1 великий пучок оливкова олія 3 ст. л сіль чорний мелений перець

Приготування

Спочатку натріть огірки на великій тертці. Якщо вони дуже соковиті, частину рідини можна залишити — саме вона додасть супу свіжості. Кріп дрібно наріжте, часник пропустіть через прес, додайте дрібку солі та злегка перетріть ложкою. Так аромат часнику та зелені стане виразнішим. Волоські горіхи підсмажте на сухій пательні приблизно 2–3 хв, постійно помішуйте, щоб вони не підгоріли. Коли охолонуть, подрібніть їх ножем або у ступці. У великій мисці змішайте огірки, кріп, часник і грецький йогурт. Потім поступово вливайте холодну воду та регулюйте консистенцію. Хочете густіший таратор — додайте менше води, подобається легкий, майже питний суп — трохи більше. Залишилося додати горіхи, оливкову олію та чорний перець. Перемішайте і все, літній суп готовий.

Найкраще подавати цей суп добре охолодженим. Якщо маєте час, поставте його у холодильник хоча б на 20–30 хв перед подаванням. А зверху можна додати ще трохи подрібнених волоських горіхів, краплю оливкової олії та свіжий кріп. Вийде не лише смачно, а й дуже фотогенічно.

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Хрусткі огірки, прохолодний йогурт, ароматний кріп, часник і горіхи перетворюються на ніжний суп буквально за кілька хвилин.

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