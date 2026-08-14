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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
1 хв

Королівський шеф назвав ідеальний час для вечері, але Чарльз та Камілла його порушують

Колишній королівський кухар Вісен Аненден поділився своєю думкою про те, коли найкраще вечеряти, і розповів, чи король Чарльз і королева Камілла дотримувалися одного і того ж розпорядку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Шеф поділився своєю думкою про оптимальний час вечері з погляду здоров'я та розповів, що члени королівської родини його не дотримувалися.

Шефкухар Вісен Аненден присвятив десять років роботі на королівських кухнях. У розмові з Heart Bingo Online Вісен Аненден пояснив: «Ідеальний час для їжі – 16:00 або 17:00, якщо ви поїли о 17:00, у вас є решта вечора, щоб ваш організм перетравив їжу».

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

«Люди, які їдять о 8-й вечора, швидше за все, лягають спати близько 10 вечора, так що ви лягаєте спати з повним шлунком. Я просто вважаю, що немає нічого гіршого, ніж почуватися ситим перед сном», цитує його слова журнал Ok!.

Відповідаючи на запитання про розклад вечері королівської родини, Вісен розповів: «Це було досить пізно, близько восьмої вечора. Камілла намагалася перенести вечерю на більш ранній час, але вона завжди закінчувалася близько 8 або 8:30 вечора», - розповів шеф.

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, що їдять Чарльз та Камілла у п'ятницю ввечері.

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