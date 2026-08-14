Ілон Макс передумав: Польщу повертають до Starlink Roam

SpaceX запевнила, що Польщу включать до європейської зони Starlink Roam / © Associated Press

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Компанія SpaceX погодилася повернути Польщу до внутрішньоєвропейської зони роумінгу Starlink.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський.

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З його слів, клієнти з Польщі користуватимуться послугою на тих самих умовах, як й в інших європейських країнах. Гавковський очікує, що оголошені зміни швидко впровадять і після цього поінформують про це клієнтів.

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Що передувало

SpaceX повідомила, що змінила правила користування послугою Starlink Roam. SpaceX створила спільний європейський регіон, що охоплює понад 30 країн, зокрема Німеччину, Чехію, Словаччину, Литву, Францію, Іспанію, Італію, Румунію та Норвегію. Польщі спочатку в цьому списку не було.

Це могло погіршити умови для польських клієнтів, які користуються Starlink під час закордонних поїздок. За правилами послуги Roam Unlimited, користувач може користуватися нею за межами країни реєстрації максимум 30 днів протягом однієї поїздки.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пригрозив Ілону Маску переглянути витрати країни на супутниковий зв’язок Starlink. Ідеться про майже $50 мільйонів на рік, які Польща витрачає на термінали Starlink для України.

«Гей, Ілоне Маску, великий чоловіче, припини дискримінувати польських користувачів Starlink, інакше ми можемо переглянути рішення про виплату тобі $50 мільйонів на рік за твої послуги», — написав Сікорський у X.

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Це не перший конфлікт Сікорського і Маска через Starlink. Торік Маск відповів польському міністру: «Мовчи, маленький чоловіче», після того як Сікорський заявив, що Варшава може шукати альтернативних постачальників супутникового зв’язку, якщо Маск стане ненадійним партнером.

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