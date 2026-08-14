"Україні варто бути насторожі": Independent про незвичні таємні випробування ракет КНДР

Запуск ракети в КНДР / Ілюстративне фото / © Associated Press

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Північна Корея провела два загадкові ракетні запуски, про які несподівано змовчали державні ЗМІ. Експерти підозрюють, що Пхеньян таємно тестує модернізовану зброю для Росії. Цей небезпечний апгрейд створюється на основі реального бойового досвіду в Україні.

Про це йдеться у статті Independent.

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За даними військових Південної Кореї та Японії, у серпні КНДР протягом одного тижня двічі випробувала ракети, ймовірно, в районі Вонсана. Водночас увагу привернуло те, що північнокорейські державні медіа не повідомили про жоден із цих запусків.

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Така відсутність інформації є нетиповою для Пхеньяна. Зазвичай Північна Корея оперативно висвітлює випробування зброї, які вважає успішними або важливими з погляду стратегії. Державні ЗМІ часто публікують фотографії запусків, технічні подробиці та кадри з лідером Кім Чен Ином, який особисто спостерігає за випробуваннями. Таким чином Пхеньян демонструє іншим країнам свої військові спроможності, а власному населенню — досягнення у сфері технологій та оборони.

КНДР мовчить про випробування ракет на тлі співпраці з Росією

Мовчання КНДР особливо привертає увагу на тлі посилення військової співпраці Кіма з Росією. Йдеться, зокрема, про відправлення північнокорейських військових, а також постачання Москві ракет та артилерійських систем для війни проти України.

На думку експертів, однією з причин непублічності випробувань може бути використання бойового досвіду війни в Україні для доопрацювання або модифікації північнокорейських ракет. Водночас наразі немає достатніх доказів того, що останні запуски безпосередньо пов’язані зі зброєю, яку Пхеньян готує для Росії. Якщо ж такий зв’язок підтвердиться, наслідки можуть стосуватися не лише традиційних учасників протистояння у Східній Азії, а й Європи.

Деталі про останні запуски балістичних ракет Північної Кореї

Останній запуск відбувся у середу, 12 серпня. За інформацією Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракета стартувала з району південно-східного міста Вонсан і подолала близько 700 км у східному напрямку, після чого впала в Японське море.

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Привертає увагу і момент проведення випробування. Воно відбулося напередодні спільних військових навчань США та Південної Кореї Ulchi Freedom Shield, запланованих на 17-27 серпня. У навчаннях мають взяти участь близько 18 тис. військовослужбовців.

Попередній запуск відбувся за шість днів до цього. Тоді Пхеньян, імовірно, також із району Вонсана, здійснив пуск балістичної ракети малої дальності у напрямку Японського моря. Вонсан є портовим містом і військово-морською базою у провінції Канвон.

Чому КНДР мовчить про випробування ракет: які реальні цілі запусків

Зазвичай північнокорейські державні медіа протягом доби повідомляють про важливі випробування озброєнь. Тому відсутність офіційної інформації про останні запуски залишає відкритим питання, чи були вони переважно політичним сигналом, чи мали конкретну військову мету.

«Мовчання є показовим», — заявив керівник Стокгольмського центру з питань Південної Азії та Індо-Тихоокеанського регіону при Шведському інституті політики безпеки та розвитку Джаганнатх Панда.

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За його словами, «тому що Північна Корея часто використовує успішні ракетні випробування як інструменти внутрішньої легітимності, технологічного сигналізування та зовнішнього стримування».

«Однією з можливостей є те, що Пхеньян проводив розробницькі або технічні випробування, під час яких публічність була непотрібною, допоки програма не досягла певного етапу», — припустив експерт.

Відсутність офіційних повідомлень також породила припущення, що ракетні випробування могли бути невдалими або ж продемонстровані під час них характеристики не відповідали очікуваним. Водночас Панда закликав не робити поспішних висновків.

«Однак я застеріг би від автоматичного трактування мовчання як ознаки невдачі», — зазначив Панда, наголосивши, що Північна Корея не оприлюднює інформацію про всі свої військові заходи.

«Нинішній випадок є цікавим через поєднання повторних запусків із Вонсана, відносно коротких проміжків між ними та відсутності звичних фотографій, технічних заяв або повідомлень про присутність керівництва під час випробувань», — додав експерт.

За оцінкою Панди, припущення про можливий зв’язок останніх запусків із постачанням ракет Росії зараз видається «значно правдоподібнішим», хоча відкритих доказів, які б дозволили підтвердити безпосередній зв’язок, наразі немає.

На початку серпня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявляв, що КНДР передала Росії ще 40 ракет KN-23 та KN-24.

KN-23, яку також називають Hwasong-11A, — твердопаливна балістична ракета малої дальності, здатна долати відстань приблизно 700-800 км. Її схожість із російським «Іскандером-М» стала причиною дискусій щодо можливого залучення іноземних технологій до її розробки.

Досвід війни в Україні дозволить вдосконалювати ракети

Таким чином, удосконалення північнокорейського ракетного озброєння може мати наслідки далеко за межами Корейського півострова. Війна в Україні дає Пхеньяну можливість отримувати практичні дані про роботу власної зброї проти різних цілей і систем протиповітряної оборони. У перспективі отриманий досвід може бути використаний для вдосконалення ракет, які Росія надалі застосовуватиме проти європейських країн.

«Це створює важливий цикл зворотного зв’язку: Північна Корея може отримувати інформацію про точність, наведення, надійність, перехоплення, вплив бойової частини та експлуатаційні характеристики в умовах реального поля бою. Згодом Пхеньян може модифікувати свої ракети на основі отриманих уроків», — зазначив Панда.

Випробування ракети KN-23 — характеристики

Не виключено, що останні запуски були пов’язані з випробуваннями KN-23 або її модернізованої версії, а також варіанта з певним типом бойової частини.

«Той факт, що Північна Корея здійснила повторні одиночні запуски з одного й того самого місця з інтервалом у шість днів, підсилює припущення, що це могли бути випробування модернізованої версії», — заявив старший науковий співробітник Корейського інституту національного об’єднання Хон Мін.

Панда припускає, що оновлена версія KN-23 може мати низку змінених характеристик. Серед можливих особливостей — вища або незвично полога траєкторія польоту, збільшена дальність за збереження аналогічного бойового навантаження, більша маневровість на кінцевій ділянці, точніше наведення або зміна швидкості під час завершальної фази польоту.

Якщо Північна Корея налагодила масштабне виробництво балістичних ракет — для власної армії чи, ймовірно, для передавання іншим державам, — їй потрібно регулярно перевіряти відповідність готової продукції встановленим вимогам. Йдеться, зокрема, про роботу двигуна, ефективність систем наведення, міцність конструкції та точність ураження цілей.

За словами Панди, такі перевірки мають значно менше пропагандистське значення, ніж публічна демонстрація нового озброєння.

«Контроль якості або приймальні випробування під час виробництва є одним із можливих пояснень незвичної відсутності публічності», — додав він.

Автори статті нагадали, що на початку червня, під час відвідування одного з виробничих підприємств, Кім Чен Ин доручив у 2,5 раза наростити випуск балістичних і крилатих ракет. Після цього північнокорейські державні медіа почали активно висвітлювати крилату ракету Hwasal-2 та підводну ракету Pulhwasal-3-31 як нові зразки озброєння, акцентуючи на темпах розвитку ракетних технологій КНДР.

Водночас показовішим може стати те, які кроки Пхеньян зробить під час наступних випробувань.

«Під час розробницьких випробувань часто намагаються розширити межі характеристик. Тоді як під час приймальних випробувань зазвичай прагнуть надійно відтворити вже встановлений діапазон характеристик», — зазначив Панда.

Особливості майбутніх запусків, зокрема серійних випробувань, під час яких ракети демонструватимуть стабільні показники або змінені характеристики польоту, можуть допомогти зрозуміти справжню мету програми. Це дозволить оцінити, чи Північна Корея перевіряє вже наявне озброєння, працює над модернізованою версією або готує ракети до передавання іноземним партнерам.

Нагадаємо, Північна Корея 12 серпня здійснила запуск балістичної ракети у бік Східного моря. Експерти розповіли South China Morning Post, що це може бути випробуванням модернізованого озброєння для його подальшого експорту до Росії та використання у війні проти України, а також сигналом протесту проти майбутніх спільних навчань США і Південної Кореї та військової активності Японії.

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