Путін допоміг Кім Чен Ину посилити армію КНДР: генерал ООН розкрив небезпечні наслідки

Війська КНДР

Реклама

Союз Північної Кореї з Росією дозволив військовим КНДР отримати сучасний бойовий досвід, а також ознайомитися з новими технологіями та тактикою ведення війни.

Про це заявив заступник командувача Командування ООН у Південній Кореї генерал-лейтенант Скотт Вінтер, пише NK News.

Реклама

За його словами, участь Північної Кореї у війні Росії проти України вже позначилася на балансі сил у сфері безпеки на Корейському півострові.

Реклама

Під час пресконференції у Сеулі Вінтер наголосив, що військова співпраця Пхеньяна з Москвою має значення не лише для регіону, а й для всієї міжнародної системи безпеки.

«Ми чудово усвідомлюємо, що Північна Корея використала цю ситуацію як можливість для випробування низки своїх систем балістичних ракет і що вона набула сучасного бойового досвіду», — сказав він.

Напередодні щорічних спільних навчань США та Південної Кореї Ulchi Freedom Shield, які мають розпочатися 17 серпня, генерал окремо звернув увагу на досвід, який Пхеньян отримав завдяки співпраці з Росією.

За словами Вінтера, цей досвід врахують під час цьогорічних військових навчань.

Реклама

«Ми подбали про те, щоб заходи реагування на загрози, яким ми прагнемо протистояти під час захисту Південної Кореї, відображали ширше використання цих технологій та розуміння того, що Північна Корея має сучасний бойовий досвід», — заявив він.

Як зазначає видання, цьогоріч у навчаннях Ulchi Freedom Shield братимуть участь 70 військовослужбовців із 11 країн, які входять до складу багатонаціональних сил ООН у Південній Кореї.

Під час навчань військові, зокрема, відпрацьовуватимуть протидію можливим спробам Пхеньяна порушити роботу GPS. Також увагу приділять відбиттю кібератак та операцій із застосуванням безпілотників.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея використовує війну в Україні як навчальний полігон для вдосконалення своїх ракет та вишколу солдатів.

Реклама

Ми раніше інформували, що російські війська відновили удари ракетами, які отримують від союзника Північної Кореї.

Новини партнерів