США зазнали рекордних втрат дронів у війні з Іраном: знищено чверть флоту Reaper

MQ-9 Reaper / © Вікіпедія

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Сполучені Штати втратили щонайменше 45 безпілотників MQ-9 Reaper під час війни з Іраном. Це приблизно чверть усіх таких дронів, які перебувають на озброєнні США.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

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MQ-9 Reaper американські військові використовують для ведення розвідки та завдання цілеспрямованих ударів.

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За даними ВПС США, вартість одного Reaper залежно від комплектації, зокрема встановлених сенсорів та озброєння, може становити від $30 млн до $50 млн.

Таким чином, загальна вартість безпілотників, які Сполучені Штати втратили під час війни з Іраном, може оцінюватися приблизно у $1,3 млрд.

Водночас один із американських посадовців зазначив, що далеко не всі втрачені Reaper були збиті противником.

За його словами, частина безпілотників розбилася після того, як оператори втратили з ними зв’язок. Точна кількість таких випадків наразі не встановлена.

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Раніше повідомлялося, що Пентагон просить оборонну промисловість США швидко збільшити виробництво та постачання зброї, зокрема боєприпасів, через брак на тлі війни з Іраном.

Ми раніше інформували, що США та Іран попередньо погодилися продовжити 60-денний режим припинення вогню, який має завершитися 17 серпня.

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