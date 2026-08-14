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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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14
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В окупованому Єнакієвому після вибухів палає великий торговий центр

Перед початком пожежі в місті було чутно кілька невідомих вибухів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Пожежа у торговому центрі

Пожежа у торговому центрі / © Exilenova+

У ніч проти 14 серпня в тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області спалахнула масштабна пожежа в будівлі торговельного центру «Галактика».

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

За інформацією очевидців, перед початком пожежі в місті було чутно кілька невідомих вибухів. Після цього вогонь почав швидко поширюватися приміщенням гіпермаркету.

У соціальних мережах також з’явилася інформація про можливу атаку з боку Луганського напрямку. Водночас наразі ці дані офіційно не підтверджені.

Наразі немає підтвердженої інформації щодо масштабів руйнувань і можливих постраждалих.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Зугресі Донецької області після масованої атаки ударних безпілотників спалахнула пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Ми раніше інформували, що бійці 425-го окремого штурмового полку розбили скупчення ворожих сил у приватній забудові Костянтинівки та повернули синьо-жовтий стяг у центр міста.

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