Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

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Україну в ніч проти 14 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.

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БпЛА в напрямку Харкова зі сходу.

БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс на Харківщину.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали авіаудару по житлових районах Краматорська унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще понад десять дістали поранення.

Ми раніше інформували, що Росія продовжує обстрілювати цивільний транспорт на півдні України.

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