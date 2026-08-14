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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 14 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.
БпЛА в направлении Харькова с востока.
БпЛА на севере Днепропетровской области, курс на Харьковщину.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли авиаудар по жилым районам Краматорска в результате обстрела один человек погиб, еще более десяти получили ранения.
Мы ранее информировали, что Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины.