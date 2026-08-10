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В окупованій Макіївці горить ТЦ "Галактика": велика пожежа охопила всю будівлю (відео)
У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі «Галактика».
У ніч проти 10 серпня у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині сталася масштабна пожежа у ТЦ «Галактика».
Кадри великої пожежі поширюють місцеві Telegram-канали. За їхніми повідомленнями, вогонь охопив торговий центр, а згодом з'явилася інформація, що будівля фактично повністю вигоріла.
Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. Інформації про можливих постраждалих також поки немає.
Примітно, що «Галактика» в окупованій Макіївці пов'язана з українським гіпермаркетом «Епіцентр», який працював у місті до російської окупації.
Журналісти раніше встановили, що після окупації частини Донеччини колишні «Епіцентри» почали працювати під назвою «Галактика». Компанії, які забезпечували діяльність мережі на окупованій території, були зареєстровані саме у Макіївці за адресою колишнього «Епіцентру».
У мережі також поширюються фото та відео масштабної пожежі. Офіційної інформації щодо її причин на цей момент немає.
Нагадаємо, 4 серпня над окупованим Маріуполем здійнявся велетенський стовп диму, який видно з різних районів міста. Пожежа на ворожому військовому об’єкті була наслідком діяльності місцевого руху спротиву окупантам.