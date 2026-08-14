Нідерландська королівська родина зробила важливу заяву

Королівська родина Нідерландів / © Getty Images

Реклама

Королева Максима завершила свій звичайний графік у середині липня, коли 10 липня вона головувала на відкритті 50-го ювілейного фестивалю North Sea Jazz Festival у Rotterdam Ahoy. Після цього культурного заходу Максима вирушила до Греції, щоб розпочати свій літній відпочинок.

Тепер нідерландська королівська родина підтвердила дату і точне місце першої публічної появи Максими, яка офіційно завершила свою відпустку. Це відбудеться в неділю, 23 серпня, коли вона відвідає Гран-прі Нідерландів Формули-1 на трасі Зандворт разом із королем Віллемом-Олександром та їхньою середньою дочкою – принцесою Алексією.

Реклама

Король Віллем-Олександр та принцеса Алексія / © Associated Press

Ця подія обіцяє бути особливою, оскільки перегони 2026 року, принаймні на цей момент, стануть останніми перегонами Формули-1, які пройдуть на історичній прибережній трасі після її тріумфального повернення до календаря 2021 року. На завершення цього наповненого адреналіном дня сам король Віллем-Олександр вручить трофей на подіумі переможцю.

Реклама

Протягом цих понад чотири тижні відпустки королева та її родина відпочивали у будинку, який вони придбали 2012 року і який наразі оцінюється майже у п'ять мільйонів євро. Ця сума обумовлена ​​характеристиками будинку, рівнем комфорту та його розташуванням.

Йдеться про земельну ділянку площею 4000 квадратних метрів неподалік моря. На ній розташовані три будівлі різної площі, одна з яких була прибудована після купівлі для розміщення служби безпеки після того, як нідерландська королівська родина отримала необхідні дозволи від місцевої влади. В усіх трьох будинках є безліч кімнат і ванних кімнат, а також кілька віталень.

Нідерландська королівська родина / © Getty Images

Король Віллем-Олександр та королева Максима після купівлі переобладнали нерухомість під свої потреби, і, крім третього будинку для охорони, збудували приватну пристань для яхт, що викликало значну критику. Хоча це й не було протизаконно, це викликало серйозні суперечки через реакцію екологічних груп та місцевих жителів, які вважають, що їх позбавляють можливості користуватися територією, яка тепер стала виключно власністю королівської родини.

Новини партнерів