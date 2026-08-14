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Нідерландська королівська родина зробила важливу заяву
Літні канікули нідерландської королівської родини добігають кінця після літа, яке, як завжди, вони провели на своїй віллі на півострові Краніді в Греції.
Королева Максима завершила свій звичайний графік у середині липня, коли 10 липня вона головувала на відкритті 50-го ювілейного фестивалю North Sea Jazz Festival у Rotterdam Ahoy. Після цього культурного заходу Максима вирушила до Греції, щоб розпочати свій літній відпочинок.
Тепер нідерландська королівська родина підтвердила дату і точне місце першої публічної появи Максими, яка офіційно завершила свою відпустку. Це відбудеться в неділю, 23 серпня, коли вона відвідає Гран-прі Нідерландів Формули-1 на трасі Зандворт разом із королем Віллемом-Олександром та їхньою середньою дочкою – принцесою Алексією.
Ця подія обіцяє бути особливою, оскільки перегони 2026 року, принаймні на цей момент, стануть останніми перегонами Формули-1, які пройдуть на історичній прибережній трасі після її тріумфального повернення до календаря 2021 року. На завершення цього наповненого адреналіном дня сам король Віллем-Олександр вручить трофей на подіумі переможцю.
Протягом цих понад чотири тижні відпустки королева та її родина відпочивали у будинку, який вони придбали 2012 року і який наразі оцінюється майже у п'ять мільйонів євро. Ця сума обумовлена характеристиками будинку, рівнем комфорту та його розташуванням.
Йдеться про земельну ділянку площею 4000 квадратних метрів неподалік моря. На ній розташовані три будівлі різної площі, одна з яких була прибудована після купівлі для розміщення служби безпеки після того, як нідерландська королівська родина отримала необхідні дозволи від місцевої влади. В усіх трьох будинках є безліч кімнат і ванних кімнат, а також кілька віталень.
Король Віллем-Олександр та королева Максима після купівлі переобладнали нерухомість під свої потреби, і, крім третього будинку для охорони, збудували приватну пристань для яхт, що викликало значну критику. Хоча це й не було протизаконно, це викликало серйозні суперечки через реакцію екологічних груп та місцевих жителів, які вважають, що їх позбавляють можливості користуватися територією, яка тепер стала виключно власністю королівської родини.