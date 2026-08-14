Нидерландская королевская семья сделала важное заявление

Королевская семья Нидерландов / © Getty Images

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Королева Максима завершила свой обычный график в середине июля, когда 10 июля она председательствовала на открытии 50-го юбилейного фестиваля North Sea Jazz Festival в Rotterdam Ahoy. После этого культурного мероприятия Максима отправилась в Грецию, чтобы начать свой летний отдых.

Теперь нидерландская королевская семья подтвердила дату и точное место первого публичного появления Максимы, официально завершившего свой отпуск. Это произойдет в воскресенье, 23 августа, когда она посетит Гран-при Нидерландов Формулы-1 на трассе Зандворт вместе с королем Виллемом-Александром и их средней дочерью - принцессой Алексией.

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Король Виллем-Александр и принцесса Алексия / © Associated Press

Это событие обещает быть особенным, поскольку гонка 2026 года, по крайней мере на данный момент, станет последней гонкой Формулы-1, которая пройдет на исторической прибрежной трассе после ее триумфального возвращения в календарь в 2021 году. В завершение этого наполненного адреналином дня сам король Виллем-Александр вручит трофей на подиуме победителю.

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В течение этих более чем четырех недель отпуска королева и ее семья отдыхали в доме, который они приобрели в 2012 году и который в настоящее время оценивается почти в пять миллионов евро. Эта сумма обусловлена ​​характеристиками дома, уровнем комфорта и его расположением.

Речь идет о земельном участке площадью 4000 квадратных метров недалеко от моря. На нем расположены три здания разной площади, одно из которых было пристроено после покупки для размещения службы безопасности, после того как нидерландская королевская семья получила необходимые разрешения от местных властей. Во всех трех зданиях имеется множество комнат и ванных комнат, а также несколько гостиных.

Нидерландская королевская семья / © Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима после покупки переоборудовали недвижимость под свои нужды, и, помимо третьего дома для охраны, построили частную пристань для яхт, что вызвало значительную критику. Хотя это и не было противозаконно, это вызвало серьезные споры из-за реакции экологических групп и местных жителей, которые посчитали, что их лишают возможности пользоваться территорией, которая теперь стала исключительной собственностью королевской семьи.

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