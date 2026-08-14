Парик, очки и рейв до утра: Николь Кидман рассказала о своей тайной жизни

Николь Кидман в Vogue / © Instagram Николь Кидман

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59-летняя австралийская и американская актриса, обладательница премии «Оскар» — Николь Кидман — стала главной звездой нового выпуска британской редакции журнала Vogue. Для фотосессии стилисты подобрали ей интересные образы. А на обложке она позировала в ярком свитшоте и темных джинсах от Stella McCartney и с сумкой Hermes.

В интервью для журнала Николь рассказала о жизни после развода с Китом Урбаном, новых ролях и своем будущем, а также удивила заявлениями о своей «тайной» ночной жизни.

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Кидман рассказала, как проводит лето в Европе и призналась, что иногда маскируется, чтобы спокойно отдыхать и танцевать на вечеринках.

Этим летом звезда успела побывать в Лондоне, Ибице, Париже и Портофино. По словам актрисы, ее вечера могут проходить совершенно по-разному: она либо остается дома и играет в Scrabble, либо отправляется на рейв.

«Я либо играю в Scrabble, либо гуляю. Все просто», — рассказала актриса. Если же она выбирает второй вариант, вечер начинается с ужина примерно в 22:30, а около часа ночи Кидман отправляется в клуб.

Чтобы не привлекать лишнего внимания, актриса использует простой прием: она надевает очки, а иногда и темный парик, который помогает ей оставаться незамеченной. По словам Кидман, в таком образе она может спокойно танцевать и наслаждаться вечеринкой.

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«Иногда я надеваю парик, чтобы спрятаться, — маленький темный парик, — и тогда могу просто танцевать», — призналась она.

При этом актриса не ходит на вечеринки одна. Она отмечает, что чувствует себя комфортнее, когда рядом находятся люди, которых она знает. Кидман также рассказала о другом неожиданном эпизоде своего европейского лета: в Портофино она совершенно спонтанно оказалась на сцене вместе с группой и даже взяла в руки тамбурин.

Интервью Кидман дала на фоне нового этапа в личной жизни. В сентябре прошлого года актриса подала на развод с музыкантом Китом Урбаном после 19 лет брака. Теперь она признается, что сама не до конца понимает, что ждет ее дальше, и пытается оставаться открытой новым возможностям.

Ранее, напомним, Николь Кидман привлекла внимание в смелом прозрачном топе оригинального дизайна на звездной премьере.

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