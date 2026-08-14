Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил возможность перемирия и замораживания боевых действий в Украине. Вместо этого Москва намерена усилить удары по западной военной помощи Киеву.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

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Лавров отметил, что останавливаться нужно тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование.

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«Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии столкновения, мы, в сущности, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, победивших нацизм. Это невозможно рассматривать», — озвучил пропагандистский тезис глава МИД России.

Кроме того, он отметил, что РФ усилит методы разрушения всего, что подпитывает военную машину Украины со стороны западных стран.

Напомним, по информации Reuters, Украина через посредника предложила России прекратить атаки на гражданские цели в Черном море на фоне угроз мировой продовольственной безопасности и ждет ответа. В то же время в МИД России заявили, что никаких официальных предложений не получали.

Заметим, в Минобороны России отвергли мирные предложения и пригрозили Украине блэкаутами и холодом зимой, опубликовав фото с «Шахедом» и подписью «Зимой вам будет "заморозка"». В ответ руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупредил, что россиян ждет «зеркальный» ответ и они сами зимой останутся без света и тепла.

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