Путин остановит войну, у нас есть план: громкое заявление Зеленского

У Украины есть план завершения войны, — Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заверил, что у Украины есть план завершения войны.

Об этом он сказал во время Украинского молодежного форума, передает «Укринформ».

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«Путин не хочет останавливать эту войну, но он ее остановит. У нас есть план. Мы понимаем, что должны делать. Это совместный план с нашими партнерами о том, как оказывать на него давление», — отметил глава государства.

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В то же время он уточнил, что украинские военные должны держать фронт в любом случае. Ведь когда они держат фронт, это позволяет вести сильный диалог с врагом.

«Если же ситуация на поле боя недостаточно сильна, диалог превращается в чрезмерные компромиссы. И это не в наших интересах», — объяснил Зеленский.

Президент напомнил, что российский диктатор Путин хочет объявить новую волну мобилизации. Поэтому Зеленский призвал международных партнеров усилить поддержку, особенно в сфере противовоздушной обороны. А среди главных задач Сил обороны он назвал ответные удары по территории РФ

«Нам нужно вернуть войну на территорию России. После этого российское общество ощутит на себе последствия этой войны и будет оказывать давление на власть», — уверен Зеленский.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки, РФ готовит мобилизацию на осень.

Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко уточнил, что Путин планирует продолжать войну против Украины по меньшей мере до 2028 года.

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