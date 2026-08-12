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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3768
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1 хв

Путін зупинить війну, у нас є план: гучна заява Зеленського

Володимир Зеленський заявив, що має спільний з партнерами план завершення війни.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
2 коментарі
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Україна має план завершення війни, — Зеленський

Україна має план завершення війни, — Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна має план завершення війни.

Про це він сказав під час Українського молодіжного форуму, передає «Укрінформ».

«Путін не хоче зупиняти цю війну, але він її зупинить. У нас є план. Ми розуміємо, що маємо робити. Це спільний план із нашими партнерами про те, як чинити на нього тиск», — зазначив глава держави.

Водночас, він уточнив, що українські військові мають утримувати фронт у будь-якому разі. Адже коли вони утримують фронт, це дає можливість вести сильний діалог із ворогом.

«Якщо ж ситуація на полі бою недостатньо сильна, діалог перетворюється на надмірні компроміси. І це не в наших інтересах», — пояснив Зеленський.

Президент нагадав, що російський диктатор Путін хоче оголосити нову хвилю мобілізації. Тому Зеленський закликав міжнародних партнерів зміцнити підтримку, особливо у сфері протиповітряної оборони. А серед головних завдань Сил оборони він назвав удари у відповідь по території РФ

«Нам потрібно повернути війну на територію Росії. Після цього російське суспільство відчує на собі наслідки цієї війни і чинитиме тиск на владу», — переконаний Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, РФ готує мобілізацію на осінь.

Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко уточнив, що Путін планує продовжувати війну проти України щонайменше до 2028 року.

Коментарі (2)
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ziz289
20:46, 2026.08.12
Напевно план то ПОТУЖНИЙ у ПОТУЖНОГО Питання ? Авфганський план чи Пакестанський ?
Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
19:40, 2026.08.12
Мы про его грандиозный план слышим уже года три. Пока что у него всё только на словах. При чём ни одного своего слова не сдержал и не выполнил
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