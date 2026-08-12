Як швидко схуднути: все, що потрібно знати про "Оземпік" і чи шкідливий він

Медики пояснили, чи безпечно худнути за допомогою уколів

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Препарат, який змінив життя мільйонів людей із діабетом, стрімко набирає популярності в Україні. Але славу він здобув просто як «ін’єкція для схуднення».

Лише від весни 2026 року цей препарат можна офіційно придбати в українських аптеках. До цього його продавали нелегально.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

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Від ліків проти діабету до голлівудського тренду

Його називають ін’єкцією для схуднення — препарат, який сприяє швидкому зниженню ваги. Хоча майже 10 років тому його винайшли як ліки від цукрового діабету.

Першими не за призначенням його почали використовувати голлівудські зірки. Потім географія розширилася, і своїми стрункими формами почали хизуватися європейські актори та співаки. Згодом їхній секрет викрили, і препарат пішов у народ.

Але минуло кілька років, і у Сполучених Штатах Америки розпочалися судові процеси. Наразі подано вже понад 3,5 тисячі позовів від пацієнтів, які скаржаться, що їх недостатньо поінформували про можливі важкі побічні ефекти.

«Для хворих людей це дуже гарна молекула, немає питань. Але для здорових вона погана. Більше за все мене турбує оця масовість у людей абсолютно здорових. Ми ж країна, яка постраждала від Чорнобиля, у нас і так щитоподібна залоза під загрозою, майже у всіх ці аутоімунні процеси. Там пряме застереження, що вживати треба дуже-дуже обережно, але люди на це не звертають уваги. Вони бачать, що сусідка схудла, якийсь артист схуд, і собі колють», — застерігає інфекціоністка, професорка Ольга Голубовська.

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Ольга Голубовська. / © ТСН

Аптечний ринок та чорна торгівля в Україні

Попри те, що в Україні препарат зареєстрували ще у 2022 році, офіційно його почали імпортувати лише навесні 2026 року. Усе, що продавали раніше, завозилося нелегально. Його шукали на популярних онлайн-платформах, навіть там, де продають вживаний одяг. Ціни коливалися від 6 тисяч гривень за шприц до 600 євро за упаковку.

Журналісти ТСН зателефонували до двох київських аптек: в одній препарат готові були відпустити без рецепта, в іншій — попросили рецепт та попередили про необхідність зберігати ліки у холодильнику. Вартість упаковки в Києві становить від 5300 гривень.

«Для мене вже перемога, що це відбувається не в кабінеті у косметолога і не з подругою на кухні: „Мені було класно, я схудла на 10 кілограмів“, а бодай за цим приходять до лікаря», — зазначає ендокринологиня Євгенія Рогальська.

Досвід зірок: історія акторки Олени Світлицької

У цього препарата є конкуренти з іншою речовиною, але схожою дією. Один із таких випробувала на собі акторка Олена Світлицька. Вона пригадує, що торік через стрес набрала вагу, і схуднути самостійно їй не вдавалося.

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«Я ще більше навантажувала організм, а тіло ще більше набирало вагу. Пам’ятаю, як просто на сцені під час вистави у мене тріснула сукня. Вона злітає, я забігаю за куліси, подруга швидко переодягає мене у свою сукню, і я догравала виставу. Коли у мене почався розлад харчової поведінки (РХП), я зрозуміла, що треба щось робити. Лікарка запропонувала використати цей препарат. Перед цим я зробила повний чекап. За 4 місяці мені вдалося скинути вагу до норми», — ділиться акторка Олена Світлицька.

Олена запевняє, що ін’єкції допомогли їй не лише схуднути, а й змінити харчові звички:

«Зараз я розумію, що краще з’їм щось білкове — шматок риби з салатом, і мені більше не хочеться. Ці ін’єкції дають відчуття ситості. Коли довго проходиш курс, це стає звичкою. Зараз моє ставлення до їжі вже зовсім інше».

Міфи про схуднення від Аніти Луценко: чому спорт не спалює вагу

Секретами швидкого схуднення публічні особи зазвичай діляться неохоче, виправдовуючись фізичними вправами. Проте фітнес-тренерка Аніта Луценко переконливо заявляє: у суспільстві існує викривлене уявлення про ідеальну вагу та спорт.

«Найбільший міф взагалі — це те, що люди тренуваннями можуть схуднути. Між цим взагалі немає зв’язку, бо худнемо ми за рахунок дефіциту калорій і тільки за рахунок їжі! Те, що ти втратив на тренуванні 130 калорій — це лише одне яблуко. Людям здається, що треба „фігачити“ в залі, але ефективність тренувань полягає не в схудненні — це постава та робота м’язів. До речі, коли ми худнемо на „Оземпіку“, доведено, що 30% ваги втрачається за рахунок м’язів!» — наголошує Аніта Луценко.

Фітнес-тренерка підкреслює, що екстремально худі моделі із соцмереж докладають ненормальних зусиль для підтримки низької ваги, що шкодить здоров’ю. Натомість здорового результату лише за рахунок харчування можна досягти вже за 2–3 тижні.

«Дослідження ефективності цих препаратів проводяться саме на людях із метаболічними порушеннями та ожирінням. А зараз відбувається дослідження в прямому ефірі: що станеться з людьми, які приймають це без показань, просто для схуднення. Результати ми побачимо лише через роки», — додає Аніта.

Що кажуть ендокринологи

Лікарі підтверджують: такі препарати дійсно здатні дати колосальний ефект, але тільки тим, кому вони реально потрібні за медичними показниками.

«Такого ефекту від препаратів для схуднення не отримував ніхто і ніколи. Не було ще таких ліків, які могли б за 68 тижнів дати до 12–15% втрати ваги. Раніше подібні результати можна було здобути лише після баріатричного лікування — коли пацієнту хірургічним шляхом скорочують шлунок», — пояснює ендокринологиня Євгенія Рогальська.

Тим, хто прагне скинути вагу, фахівчиня радить почати з ведення щоденника харчування:

«Пацієнти приходять і кажуть: „Їм два шпинатні листочки та одне яйце“. А коли починаєш записувати кожну цукерку, печиво чи лате протягом дня — виявляється перебір за калорійністю».

Фахівці резюмують: через щоденний стрес люди часто шукають розраду в їжі, але шукати порятунок у неконтрольованих ін’єкціях — небезпечний шлях. Понад 3,5 тисячі позовів у США наразі перебувають на розгляді в судах, а перші судові рішення очікуються у 2026–2027 роках.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕКЛО В ЗАПОРІЖЖІ! 7 ЗАГИБЛИХ! У ТЦК викрили тисячі незаконних рішень | ТСН 20:00 11 серпня

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