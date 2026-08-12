На Україну суне потужний антициклон і несе нову хвилю спеки: синоптики назвали дати і "небезпечні" міста (мапа)

Погода в Україні 13 серпня / © Фото з відкритих джерел

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Найближчими днями в Україні утримається комфортна та суха погода. Завдяки свіжій повітряній масі, яка зайшла в тил холодного атмосферного фронту, спека тимчасово відступить. Якою буде погода найближчими днями?

Про це розповіли синоптикиня Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня пише, що 13 серпня і аж до суботи включно денна температура повітря коливатиметься у межах +22 +26 градусів тепла. Уже згодом погода трохи зміниться.

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«А вже з неділі-понеділка знову повернеться спека. Проте трохи шамкатиме старечими зубами — адже вночі серпень має значно нижчі градуси, атмосфера постачатиме приємну прохолоду», — пише синоптикиня.

Дощів найближчими днями чекати не варто — весь цей час над Україною зависатиме антициклон.

У Києві також прогнозують приємну погоду. До кінця тижня в столиці очікується суха, приємна та сонячна погода з +22 +25 градусів. А в неділю, 16 серпня, знову потеплішає до +28 градусів. З понеділка, 17 серпня, у Києві пануватиме спека.

Погода 13 серпня від Укргідрометцентру

У четвер, 13 серпня, на переважній більшості території України очікується помірно тепла та суха погода. За даними Українського гідрометеорологічного центру, впродовж дня утримуватиметься мінлива хмарність, а істотних опадів синоптики не прогнозують.

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Вітер пануватиме північно-західний, помірний, зі швидкістю 7–12 м/с.

У середньому по країні вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +8 °С до +13 °С, а вдень повітря прогріється до +21…+26 °С. У західних областях удень термометри покажуть +20…+23 °C. Найтепліше буде на Закарпатті, де денна температура сягатиме +25…+27 °C, а місцями по області — до +30 °C.

На півночі та в центрі денна температура становитиме +19…+24 °С, нічна — у межах +11…+16 °С. У Києві очікується +21…+23 °С та +14…+16 °С уночі.

На Сході удень прогнозується від +21 °С до +24 °С, уночі — +14…+19 °С. А на Півдні України та в Криму ночі будуть дуже теплими — від +17 °С до +22 °С, а вдень стовпчики термометрів зафіксуються на позначках +23…+26 °С.

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© Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку 13 серпня

13 серпня метеорологи попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечними будуть лише території Донецької та Луганської областей — там пожеж не очікується.

© Укргідрометцентр

Погода у Києві 13 серпня: прогноз Укргідрометцентру

У четвер, 13 серпня, у столиці та на території Київської області утримуватиметься комфортна та суха погода. За даними синоптиків, упродовж дня спостерігатиметься мінлива хмарність, а опадів не передбачається.

Вітер очікується північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

На Київщині вночі стовпчики термометрів покажуть +8…+13 °С, а вдень повітря прогріється до +21…+26 °С.

У Києві нічна температура становитиме +11…+13 °С, тоді як удень очікуються приємні +23…+25 °С.

Погода у Львові 13 серпня

У четвер, 13 серпня, метеорологічну ситуацію на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, завдяки чому в регіоні утримається погожий та сухий день.

За даними синоптиків, протягом доби очікується мінлива хмарність без опадів, а вночі та напередодні світанку можливий слабкий туман.

Вітер буде північно-східним, помірним — 5–10 м/с.

На Львівщині уночі термометри покажуть +6…+11 °С, а вдень повітря прогріється до +22…+27 °С. У Львові вночі очікується +7…+9 °C, а вдень температура сягне +23…+25 °C.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Якою буде погода у Дніпрі 13 серпня

13 серпня на Дніпропетровщині пануватиме суха та сонячна погода. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без жодних опадів. Вітер північно-західний, помірний, зі швидкістю 7–12 м/с.

У Дніпрі вночі чекають +14…+16 °C, а вдень стовпчики термометрів підвищаться до +26…+28 °C. В області термометри покажуть +11…+16 °C, а вдень повітря прогріється до +23…+28 °C.

Про це повідомили у місцевому гідрометеорологічному центрі.

Прогноз погоди в Одесі 13 серпня

У четвер, 13 серпня, на Одещині утримуватиметься погожа та тепла літня погода. За даними синоптиків, протягом доби очікується мінлива хмарність, а істотних опадів не буде. Для водіїв умови також залишатимуться сприятливими — видимість на автошляхах області буде доброю.

Вітер пануватиме північний, відчутний, зі швидкістю 9–14 м/с.

В Одесі нічна температура становитиме +17…+19 °С, а вдень очікується +26…+28 °С. Морська вода біля узбережжя прогріється до приємних +23…+24 °C. В Одеській області уночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +15…+20 °С, на півночі Одещини можливе зниження до +12 °С. Удень повітря прогріється до +25…+30 °C.

Про це пишуть в гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів.

Погода у Харкові 13 серпня

У гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей повідомляють, що 13 серпня у Харкові спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер дутиме з північної чверті, помірний, зі швидкістю 7–12 м/с.

У місті вночі очікується +11…+13 °С, а вдень температура встановиться на рівні +22…+24 °С. У Харківській області вночі стовпчики термометрів покажуть +9…+14 °С, а вдень повітря прогріється до +21…+26 °С.

Якою буде погода цього тижня

Нагадаємо, за прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, 10–16 серпня на більшій частині території України пануватиме антициклон, що принесе стабільну, переважно суху та малохмарну погоду.

Невеликі короткочасні дощі можливі лише місцями: у неділю — подекуди з грозами у західній частині країни. Вітер упродовж тижня очікується слабкий або помірний, змінних напрямків, переважно північних та північно-східних ротацій.

Починаючи з середи, 12 серпня, із півночі зайде тимчасове прохолодніше повітря, через що вночі стовпчики термометрів опускатимуться до +8…+15 °С, а вдень у більшості областей знизяться до +22…+28 °С.

Наприкінці тижня спека знову почне повертатися. Уже 15–16 серпня нічна температура підніметься до +9…+17 °С, а вдень повітря по країні прогріється до +26…+34 °С. Найвищі температурні показники під кінець вихідних традиційно спостерігатимуться у західних та південних регіонах, де стовпчики термометрів місцями сягатимуть +31…+36 °C.

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