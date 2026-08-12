На Черкащині розслідують загадкові причини смерті 11-річної дівчинки / © ТСН

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Стали відомі подробиці загадкової трагедії, яка сталася з 11-річною дівчинкою у містечку Городище на Черкащині, де, за даними слідства, 6-класниця була знайдена без свідомості у ванній кімнаті. Згодом лікарі, за даними правоохоронців, з’ясували, що дитина випила близько 30 знеболювальних пігулок, намагання медиків врятувати дівчинку, на жаль, не мали успіху.

Поінформоване джерело у владних структурах Черкащини повідомило у коментарі для ТСН.ua, що начебто є вагомі підстави вважати, що дівчинка, яка померла, була прихильницею нетрадиційної орієнтації.

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«Після смерті дівчинки було досліджено її телефон. Його зміст дає підстави вважати, що у померлої був тісний зв’язок з іншою дівчинкою, яка, за нашими даними, виїхала з родиною за кордон. Є підстави вважати, що у померлої було щось на кшалт нерозділеного кохання з іншою дівчинкою», — повідомив нам представник місцевої влади.

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За його словами, отримані відомості будуть ретельно перевірені. В той же час він зазначає, що родина померлої Катерини Х. жодного разу не потрапляла ні у поле зору правоохоронців, ні у поле зору соцслужб, оскільки з боку цієї сім’ї не було порушень.

Згодом, за тиждень після смерті дитини, у соцмережі користувачі поширили відео, на якому було зафільмовано конфлікт між неповнолітніми у недобудові за участі зокрема і цієї дівчинки. Але також з’ясувалось, що цей конфлікт стався за 20 днів до того, як шестикласниця, за попередньою версією слідства, скоїла самогубство.

Поліція Черкащини, зафіксувавши факт смерті дитини та дослідивши відео, на якому можна побачити конфліктну ситуацію, відкрила та розслідує два кримінальні провадження — за статтею «Умисне вбивство» з позначкою «Самогубство» та за статтею «Побої і мордування».

«Наразі поліцейські встановлюють усіх учасників та свідків конфлікту, з’ясовують його причини й обставини. Також у межах розслідування перевіряється, чи могли події, зафіксовані на відео, бути пов’язані зі смертю дитини», — повідомив відділ комунікацій поліції Черкащини.

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Директорка школи, де навчалася Катерина Х., Вікторія Сиченко у коментарі для ТСН.ua повідомила наступне: «Катруся навчалася у нас з першого класу. Вона була доброзичливою та комунікабельною дитиною, навчалася на середньому рівні, із задоволенням працювала на уроках, була активною, відвідувала гуртки — вокальний, гурток образотворчого мистецтва. Має нагороди. На канікулах спілкувалась зі старшими дітьми, з інших закладів освіти».

За її словами, чи через якусь субкультуру, чи через щось інше сталася трагедія — станом на зараз відповіді на це питання у шкільного колективу немає.

Але при цьому вона зауважує, що за дві місяці канікул з дитиною сталися зміни.

«Наприкінці навчального року це була абсолютно щаслива дитина. У нас невеличке містечко, всі один одного знають. Передумов (для трагедії — Ред.) ніяких не було», — каже керівниця школи.

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У коментарі для ТСН.ua вона не підтвердила версію, що начебто дитина вчинила самогубство через якусь нетипову дружбу з іншою дівчинкою.

«Те, що сталося — загадка для всіх», — відповіла нам директорка навчального закладу.

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