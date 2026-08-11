15-річний хлопець поцілив з пістолета дівчині в око / © Національна поліція України

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На одному із пляжів Первомайська, що в Миколаївській області, стався інцидент — 9 серпня під час відпочинку біля води 15-річний юнак дістав пневматичний пістолет і зробив кілька пострілів. Хлопець влучив в око своїй 15-річній знайомій.

Про це повідомляють у поліції.

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У Первомайську підліток вистрілив дівчині в око з пневматики

Зараз поранена дівчина перебуває під наглядом лікарів, її стан тяжкий. Про надзвичайну подію повідомила подруга постраждалої, яка відпочивала разом із ними. На місце негайно виїхали патрульні, оперативники, слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та криміналіст.

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Одразу після скоєного неповнолітній хлопець захотів уникнути відповідальності. Він викинув зброю. Утім, слідчі розшукали пневматичний пістолет, вилучили його й направили на експертизу.

Самого юнака затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва ювенального прокурора Первомайської окружної прокуратури слідчі вже оголосили підлітку про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

За забавки зі зброєю хлопцю загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Найближчим часом суд має обрати підозрюваному запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

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На Житомирщині чоловік розстріляв товаришів замість звіра

Нагадаємо, ввечері 27 липня в лісовому масиві поблизу села Рудня-Хочинська Олевської громади сталася стрілянина під час незаконного полювання. 35-річний місцевий житель вистрілив із незареєстрованої рушниці, помилково сприйнявши двох своїх 31-річних товаришів за дику тварину.

Унаслідок цього обидва чоловіки дістали вогнепальні поранення: один опинився в реанімації у тяжкому стані, а інший намагався приховати інцидент під виглядом побутової травми, проте медики сповістили поліцію.

Правоохоронці вилучили зброю та речові докази й розпочали кримінальне провадження за фактом необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження, а також розв’язують питання щодо притягнення фігурантів до відповідальності за браконьєрство.

У поліції наголосили, що на Житомирщині під час воєнного стану полювання заборонено, як і відвідування лісів у 30-кілометровій прикордонній зоні з Білоруссю та на деокупованих територіях.

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